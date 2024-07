Michalina Sosna w serialu "M jak miłość" wciela się w nową ukochaną Marcina Chodakowskiego, którego gra uwielbiany przez widzów Mikołaj Roznerski. Po burzliwej relacji pary już wiadomo, że połączyło ich prawdziwe uczucie, a dzieci Marcina polubiły Kamę. Czy to oznacza, że po ślubie Izy teraz kolej na ślub Kamy i Marcina? Widzowie są tego pewni, a co na to aktorka?

Reklama

Szykuje się ślub w „M jak miłość”?

Michalina Sosna w rozmowie z reporterem Party.pl Bartoszem Sekleckim poruszyła temat losów swojej bohaterki Kamy, w którą wciela się w "M jak miłość". Wątek Kamy i Marcina pokochali widzowie Emki i już czekają na ich ślub. Czy dojdzie do niego w nowym sezonie "M jak miłość"?

Tego to nawet ja nie wiem powiedziała ze śmiechem Michalina Sosna

Aktorka nie ukrywa, że zna oczekiwania widzów, co do ślubu z Marcinem Chodakowskim. Wielu na bieżąco żyje tym, co dzieje się w "M jak miłość" i po wyznaniu miłości przez Kamę i Marcina już czekają na ich ślub:

Ostatnio zaprosił mnie do swojego mieszkania, że mnie dzieci polubiły... Faktycznie super, że ta historia się dzieje tak po kolei, przez te etapy przechodzi. Jak w końcu wyznaliśmy sobie miłość, to mnóstwo dostałam takich powiadomień: 'Wreszcie'!. dodała aktorka.

Reklama

Koniecznie obejrzyjcie całe nagranie. Co jeszcze wydarzy się w hitowym serialu Dwójki?