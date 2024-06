Małgorzata Rozenek niedługo po urodzeniu Henia mocno zabrała się za treningi i całym sercem pokochała siłownię. Od tamtej pory nie przestaje zachwycać fanów swoją sylwetką, ale także determinacją i konsekwencją w swoich działaniach. No właśnie - jak zawsze być w takiej formie? Właśnie ten sekret zdradziła gwiazda przed naszą kamerą.

Małgorzata Rozenek w rozmowie z naszym reporterem Bartoszem Sekleckim przyznała wprost, że w utrzymaniu formy pomaga jej przede wszystkim... rutyna! Gwiazda nie ukrywa, że najważniejsze to nie zatrzymywać się w swoich działaniach i konsekwentnie je realizować.

Jeżeli działa się bez tzw. ,,pustych przebiegów'', czyli po prostu jak wchodzisz w rytm dnia, to idź i po prostu realizuj bez takich niepotrzebnych przestojów, które wbrew pozorom tak, jak w treningu, albo jak biegniesz maraton - najważniejsze jest to, żeby się nie zatrzymać, bo jak się zatrzymasz, to tracisz czas i energię.

- powiedziała wprost Małgorzata Rozenek