Kiedy Justyna Steczkowska zaprezentowała "WITCH-ER Tarohoro", fani byli pewni, że to ona pojedzie reprezentować Polskę na Eurowizji 2024. Decyzją jury przegrała jednym punktem z Luną. Czy wielka gwiazda polskiej estrady zdecyduje się jeszcze raz spróbować swoich sił w preselekcjach? Wcale nie wyklucza takiej możliwości.

Justyna Steczkowska pojedzie na Eurowizję 2025?

Nowy teledysk Justyny Steczkowskiej stał się hitem w sieci. To właśnie z piosenką "WITCH-ER Tarohoro" chciała reprezentować Polskę podczas Eurowizji 2024. Polskie preselekcje wygrała jednak Luna. Teraz gdy w sieci pojawił się klip do propozycji Steczkowskiej, fani podtrzymują: "Justyna na Eurowizję 2025". Czy wokalistka dopuszcza taką możliwość by wystartować za rok?

Zobaczymy, jestem w trakcie tworzenia płyty. (...) Jest parę utworów, które mogłyby być na festiwalu.

Ma jednak kilka warunków. Zobaczcie, co na temat Eurowizji zdradziła Justyna Steczkowska w rozmowie z Bartłomiejem Ufniarzem, redaktorem naczelnym Party.pl.

