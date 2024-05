Za nami dwa półfinały Eurowizji, a w jednym z nich wystąpiła nasza reprezentantka Luna. Niestety, wokalistka nie zakwalifikowała się do finału, który odbędzie się już dziś wieczorem w Malmo. Po krytyce, która spadła na Lunę nagle głos zabrała Justyna Steczkowska. Zaskakujęce, co napisała artystka.

Justyna Steczkowska promuje koncert

Luna zaprezentowała się na Eurowizji, jednak decyzją widzów nie zobaczymy jej w finale konkursu. Chwilę po tym, jak media obiegła informacja, że Luna nie wystąpi na scenie w najbliższą sobotę internauci nie kryli żalu. Głos zabrał syn Justyny Steczkowskiej- Leon Myszkowski, który napisał wymowny komentarz.

Fani jednak zapewne czekali na komentarz od Justyny Steczkowskiej, która przegrała z Luną preselekcje do Eurowizji. Zdaniem wielu, gdyby Justyna reprezentowała nasz kraj to Polska byłaby w finale. Internauci doczekali się wymownego komentarza artystki. Co napisała tuż po pierwszy półfinale Eurowizji?

Kochani, jestem bardzo szczęśliwa, że ruszyła sprzedaż biletów na koncert 'WITCH-ER' 8 grudnia 2024 r. w klub Stodoła Jestem w trakcie nagrywania kolejnych piosenek. Płyta zapowiada się naprawdę fantastycznie. Pierwszy raz będziecie mogli usłyszeć to w Stodole. Premierowy i jedyny koncert w Warszawie. Z kim się widzimy? - napisała Justyna Steczkowska na swoim Instagramie.

Fani od razu ruszyli do sekcji komentarzy:

Pani Justyno, mamy nadzieję że jedna z tych piosenek będzie zgłoszona do Eurowizji!

Szkoda, że to nie ty reprezentowałaś nas na Eurowizji

OOMMMMGGGG wygląda już suuuupppeeeerrr!!!!

Idealny momentu na promocję utworu... - rozpisują się internauci.

Co ciekawe, Luna nie jest zawiedzona brakiem awansu do finału Eurowizji. W wywiadzie dla Faktu przyznała, co najbardziej chciała przekazać swoim wykonaniem.

Chciałam tym występem, jak najbardziej pokazać drogę każdego z nas, kiedy mierzymy się z jakimiś trudnościami, kiedy walczymy ze swoimi słabościami, z samym sobą, kiedy pokonujemy pewne lęki, pokonujemy pewne własne bariery i odzyskujemy własną siłę, odzyskujemy swoją moc i też tworzymy siebie na nowo, budujemy te wieże, czyli budujemy coś zupełnie nowego - mówiła wówczas Luna.

Luna nearchos / SplashNews.com/East News

Jesteście ciekawi występu Justyny Steczkowskiej?

