Justyna i Łukasz są ulubieńcami widzów programu "Rolnicy Podlasie". Fani nie tylko podziwiają ich zapał do pracy ale również podejście do rodzinnego życia. Justyna i Łukasz wychowują czworo dzieci. Mają trzech synów (Dawida, Wojtka i Stasia) oraz córkę Anię. Zdjęcia dzieci jak i nagrania z nimi jednak rzadko pojawiają się w mediach społecznościowych rodziców:

Justyna i Łukasz z "Rolnicy Podlasie" poznali się na portalu randkowym. Dziś są szczęśliwą rodziną i wychowują czworo dzieci. W rozmowie z Party.pl, opowiedzieli, jak ich dzieci podchodzą do popularności rodziców i dlaczego zdecydowali się nie pokazywać ich za często w mediach społecznościowych:

Tak, staram się unikać wstawiania dzieci. Moje dzieci uwielbiają, one chciałyby bardzo. Zawsze gdy występujemy w programie czy nagrywam TikToki to dzieci bardzo by chciałby, z tym, że one są na razie dziećmi i wolałabym, żeby te ich decyzje odnośnie obecności w mediach były bardziej świadome.

Nie zaprzecza jednak, że od czasu do czasu robi wyjątki: