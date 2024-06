Wiesia i Jurek dołączyli do programu "Rolnicy. Podlasie" już w trakcie trwania serialu dokumentalnego. Para szybko zdobyła sympatię widzów, a w jednym z odcinków Jerzy Kondratiuk podzielił się swoimi wspomnieniami z czasów dzieciństwa. Okazuje się, że to był dla rolnika bardzo trudny czas i doskonale wie, co to znaczy skrajna bieda...

Dramatyczna historia Jurka z "Rolnicy. Podlasie"

Wiesia i Jurek z "Rolników. Podlasie" prowadzą razem gospodarstwo ekologiczne we wsi Ciełuszki i zajmują się też hodowlą koni. Rolnik w serialu dokumentalnym wielokrotnie pojawiał się też z wnukami, a nawet z córką Agnieszką. Jurek z Ciełuszek nie ukrywa, że jest bardzo rodzinny, choć jego dzieciństwo nie było usłane różami. W jednym z odcinków opowiedział swoją historię. Ojciec Jerzego Kondratiuka zmarł, gdy on miał zaledwie 3 lata, a niedługo potem jego mama zachorowała. Jurek z Ciełuszek razem z rodzeństwem nagle znalazł się w pogotowiu opiekuńczym, skąd następnie trafił do domu dziecka.

Najgorsze, co może być wspominał rolnik.

Choć dziś już sobie radzi doskonale, to tamte wspomnienia nadal wywołują w nim poruszenie...

fot. screen Focus TV

Jerzy Kondratiuk zanim został rolnikiem zajmował się też sprzedażą alkoholu Niemcom, o czym informuje 'Super Express":

Pieniądze były (...) No i tak pomału, pomału dorobiliśmy się. wyznał Jurek z 'Rolników. Podlasie'

Dziś rolnik głównie hoduje konie i nie ukrywa, że darzy te zwierzęta prawdziwą miłością.

Nowe odcinki programu "Rolnicy. Podlasie" można oglądać w niedzielę o 20.00 na stacji Focus TV. Którego z uczestników serialu dokumentalnego lubicie najbardziej?