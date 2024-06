Justyna Maciorowska nie tylko zajmuje się pracą w gospodarstwie i pojawia się w programie „Rolnicy. Podlasie”, ale jest też bardzo aktywna w mediach społecznościowych, gdzie regularnie publikuje codzienne relacje. W sieci nie brakuje porównań Justyny z "Rolników. Podlasie" do Anny Bardowskiej z "Rolnik szuka żony". W końcu obie są też influencerkami. Jak zareagowała rolniczka?

Justyna z „Rolnicy. Podlasie” o porównaniach do Anny Bardowskiej

Justyna Maciorowska z programu „Rolnicy. Podlasie” działa na wielu płaszczyznach i często w sieci pojawiają się porównania do Anny Bardowskiej, która jest już jedną z najpopularniejszych influencerek. Co o takich porównaniach sądzi uczestniczka "Rolników. Podlasie"? Justyna Maciorowska zdradziła to reporterce Party.pl Urszuli Grabowskiej:

Prowadzimy zupełnie inne modele gospodarstwa, więc ciężko nas chyba porównać. Może, gdzieś ta działalność w internecie może być podobna. Ania też prowadzi taki typowo familijny kontent, związany z gotowaniem, gdzieś tam odzieżowy. Ja w tym kierunku przynajmniej na razie nie szłam. Mój kontent jest bardzo oparty na mojej pracy ze zwierzętami. Ja tą pracę bardzo lubię, a wręcz kocham. powiedziała wprost Justyna z 'Rolnicy. Podlasie'

Okazuje się, że uczestniczka programu "Rolnicy. Podlasie" dobrze czuje się z tym porównaniem i jak sama mówi, może kiedyś też pojawi się w rankingu topowych influencerów:

Dla mnie to dobre porównanie, bo Ania w rankingu gdzieś czołowo się znajduje ( red. wśród) influencerek.

