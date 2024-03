Justyna i Łukasz z Ciemnoszyj, to jedna z par, które choć dołączyły do programu "Rolnicy. Podlasie" dopiero w trzecim sezonie, to cieszą się ogromną sympatią widzów. Para prowadzi duże gospodarstwo w niewielkiej podlaskiej miejscowości, ale podbiła serca widzów w całej Polsce. Są razem już od 17 lat, a od 13 są małżeństwem i wspólnie wychowują czwórkę dzieci. A jak mieszkają Justyna i Łukasz? Zobaczcie zdjęcia!

Reklama

Tak mieszkają Justyna i Łukasz z Ciemnoszyj. Jak w bajce!

Justyna i Łukasz Maciorowscy do "Rolników. Podlasie" dołączyli w drugim odcinku trzeciego sezonu, podobnie jak Monika i Tomek z Pokaniewa. Para tworzy ciepłą i zżytą rodzinę, która pomaga sobie nawzajem i motywuje się, rozwijając swoje gospodarstwo, które Łukasz przejął w 1999 roku. Aktualnie para podwoiła jego wielkość i ma ono powierzchnię 350 ha i hodują w nim ok. 500 sztuk bydła. Para daje pracę też innym osobom, którzy pomagają im w codziennych obowiązkach.

Dziś niemal podwoiliśmy liczbę hektarów jak i bydła mówiła Justyna z 'Rolnicy. Podlasie' w rozmowie z se.pl

Para zdecydowała się na udział w programie, aby pokazać jak wygląda życie i praca na wsi. Justyna z Ciemnoszyj nie ukrywa, że rolnicy dziś to pracowici i niesamowicie zaradni ludzie, czego sami są przykładem. W ich gospodarstwie panuje duży porządek i przywiązują ogromną wagę do dbania o zwierzęta. A jak wygląda dom Justyny i Łukasza? Jednorodzinny domek znajduje się na terenie ich gospodarstwa wpisany z jednej strony w malownicze drzewa, a z drugiej znajdują się budynki gospodarcze. Zobaczcie sami!

Facebook @Justyna i Łukasz, Gospodarstwo Rolne Ciemnoszyje

W salonie Justyny i Łukasza Maciorowskich nie brakuje ogromnych okien, które zajmują niemal całą ścianę. To z pewnością najbardziej wyjątkowy element w ich domu, który zwraca uwagę. Para często fotografuje się właśnie na tym tle, a w oddali widać imponująca zieleń domowych kwiatów, o które Justyna Maciorowska bardzo dba. Uczestniczka w ostatnim czasie przeszła też spektakularną metamorfozę na oczach widzów programu "Rolnicy. Podlasie". Obecnie gwiazda hitu Focus TV może pochwalić się perfekcyjną figurą, którą chętnie eksponuje w kobiecych sukienkach.

Facebook @Justyna i Łukasz, Gospodarstwo Rolne Ciemnoszyje

Wprost z tarasu w domu pary specjalny podest prowadzi do drewnianego domku dla dzieci. A jak prezentują się wnętrza domu Justyny i Łukasza z "Rolników. Podlasie"? Zobaczcie!

Zobacz także

Facebook @Justyna i Łukasz, Gospodarstwo Rolne Ciemnoszyje

W salonie urządzonym w jasnych barwach z kontrastową czarną kanapą nie brakuje kwiatów i ozdób wielkanocnych, a także imponującego sękacza, które Justyna Maciorowska samodzielnie wypieka.

Facebook @Justyna i Łukasz, Gospodarstwo Rolne Ciemnoszyje

Reklama

Zobacz także: Tak mieszka Emilia z Laszek. Ranczo gwiazdy "Rolnicy. Podlasie" to wyjątkowe miejsce

Facebook @Justyna i Łukasz, Gospodarstwo Rolne Ciemnoszyje