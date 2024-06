Serial dokumentalny "Rolnicy. Podlasie" zyskuje coraz większą popularność, a to za sprawą szczerości i autentyczności jego bohaterów. Justyna i Łukasz to jedna z najbardziej lubianych par w produkcji, która razem prowadzi gospodarstwo. W rozmowie z Party.pl opowiedzieli, jak się poznali. Rolnik czekał aż 8 miesięcy, by zaprosić swoją wybrankę na gospodarstwo.

Reklama

Jak Justyna i Łukasz z "Rolnicy. Podlasie" się poznali ?

Justyna i Łukasz to bohaterzy serialu dokumentalnego "Rolnicy. Podlasie". Para dołączyła do produkcji dopiero w trzecim sezonie, ale szybko udało im się zdobyć sympatię widzów. Małżeństwo prowadzi razem gospodarstwo, a dokładnie zajmują się hodowlą bydła. Jak wiadomo, na gospodarstwie nigdy nie ma zbyt dużo rąk do pracy. Para świetnie się ze sobą uzupełnia, choć niewiele osób wie, jak się poznali. Okazuje się, że oboje szukali miłości na portalu randkowym i udało im się na siebie trafić. Jednak dopiero po kilku miesiącach związku rolnik postanowił zaprosić swoją wybrankę do siebie na gospodarstwo.

Łukasz mnie wziął podstępem. Mnie w ogóle zainteresował opis mojego obecnego męża, bo on miał wpisane, że zarządza czasem swoich i innych. Mnie tak zastanowiło to, co takiego ten młody człowiek robi, że zarządza czasem swoich i innych i oczywiście spodobał mi się ze zdjęcia i gdzieś tam do niego napisałam. Potem mój mąż mówi, że on ma gospodarstwo. Ja tutaj pierwszy raz przyjechałam po naszych już 8 miesiącach bycia ze sobą więc to nie było od razu — powiedziała Justyna.

Jak dalej potoczyła się ich relacja? Czy Justyna była przerażona pracą na gospodarstwie? Na te i wiele innych pytań usłyszycie odpowiedzi w materiale wideo powyżej.

Reklama

Zobacz także: Justyna z "Rolnicy. Podlasie" przeszła operację. "Powrót do pełnej sprawności nie będzie szybki"