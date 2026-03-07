Izabela Macudzińska, znana z programów „Królowe życia” i „Diabelnie boskie”, wzięła udział w najnowszym sezonie „Królowej przetrwania”. Premiera programu odbyła się 4 marca, a celebrytka przyciągnęła uwagę piękną stylizacją podkreślającą jej zgrabną sylwetkę. Przed kamerami Party.pl wyznała, jak dba o formę i utrzymuje taki efekt.

Izabela Macudzińska o swojej sylwetce

Izabela Macudzińska zachwyciła sylwetką podczas premiery „Królowej przetrwania”. Wielu fanów popularnej celebrytki zastanawia się, jaki jest sekret jej szczupłej talii. W rozmowie z Party.pl Izabela Macudzińska zdradziła, że wciąż pamięta czasy, gdy diametralnie schudła. Wyznała, że wtedy była „aż za chuda”, a w obecnej wadze czuje się najlepiej. Gwiazda show ujawniła swój sposób na utrzymanie szczupłej sylwetki, jednocześnie zaznaczając, aby nie sugerować się jej stylem życia.

Ja bardzo mało jem. Ja nie lubię śniadań, nie jem śniadań, wiem to nie jest dobre. Nie słuchajcie się mnie w tym, co ja mówię naprawdę wyznała.

W dalszej rozmowie Izabela Macudzińska dokładnie wymieniła, czego stara się unikać w codziennej diecie. Zdradziła także, do jakich produktów ma szczególną słabość.

Staram się unikać mięsa, nie jem nabiału, bo mam Hashimoto, więc nie mogę, staram się unikać glutenu, ale to jest nierealne, bo ja kocham pieczywo i kocham ziemniaki, normalne polskie obiady wymieniła.

Izabela Macudzińska nie pochwala swoich metod na szczupłą sylwetkę

Izabela Macudzińska zdradziła, jak wygląda jej codzienna dieta. Jak się okazuje, zabiegany styl życia wcale nie pomaga jej w utrzymaniu regularności posiłków.

Jem dwa posiłki dziennie.Często zdarza się, że jem 15/17 pierwszy posiłek wyznała szczerze.

Gwiazda „Królowej przetrwania” ujawniła, że mimo swoich metod jej wyniki badań pozostają dobre. Zwróciła się również do widzów, aby nie korzystali z jej sposobów, ponieważ nie każdemu mogą one wyjść na dobre.

Nie słuchajcie, to nie jest nic dobrego, nie wiem czy to na dobre mi wychodzi czy nie, aczkolwiek badam się. Mam problemy z tarczycą i najważniejsze, że wyniki mam dobre skwitowała.

