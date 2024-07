Kariera Izabeli Janachowskiej od kilku lat działa na pełnych obrotach i z każdym rokiem jeszcze bardziej nabiera rozpędu. Celebrytka dała się poznać jako prawdziwa bizneswoman, która nie boi się wyzwań, a także jest bardzo ambitna. W licznych przedsięwzięciach zawodowych wspiera ją mąż, z którym nierzadko łączy siły. W rozmowie z nami "ślubna ekspertka" wypowiedziała się co nieco na ten temat.

Na początku spełniała się jako tancerka, ale gdy została prowadzącą programu "I nie opuszczę cię aż do ślubu", w jej życiu zawodowym nastąpił niespodziewany zwrot. Od tamtej pory Izabela Janachowska zaczęła specjalizować się w ślubach, a idąc za ciosem tworzyła kolejne programy o tej tematyce.

Oprócz tego prowadzi swój własny salon sukien ślubnych, a od pewnego czasu działa również na YouTube. Lista jej biznesów i zajętości jest więc naprawdę imponująca, jednak warto wspomnieć, że nad niektórymi z nich pracuje wraz ze swoim mężem. Ostatnio małżonkowie świętowali 13. rocznicę i wygląda na to, że wspólna praca, wbrew pozorom, nie odbija się na ich szczęściu. W rozmowie z nami Iza odniosła się do tego tematu.

Przy okazji stanowczo zdementowała plotki, jakoby ukochany Krzysztof z miłości do niej zrzekł się własnych zajętości i zaangażował się w projekty żony. Jak podkreśliła, wynika to wyłącznie z jej determinacji i ambicji, które docenia jej mąż.