Andziaks i Luka tworzą zgrane małżeństwo. Dotychczas wynajmowali mieszkanie w centrum Warszawy, jednak pod koniec grudnia ubiegłego roku postanowili wprowadzić się do swojego, świeżo wyremontowanego domu! Wnętrze jest już całkowicie skończone, a co z ogrodem? Andziaks wszystko wyznała przed naszą kamerą.

Andziaks wiedzie spokojne życie u boku swojego męża oraz córeczki, jednak czasem budzi kontrowersje wśród swoich odbiorców. Niedawno wybuchła "afera klapkowa", która była szumnie komentowana przez wszystkie media. W życiu Andziaks i Luki jest nieustannie bardzo intensywnie i po remoncie całego domu przyszedł czas na zrobienie ogrodu. Małżeństwo wymarzyło sobie basen oraz liczną roślinność i tym samym zatrudnili gro osób do pracy nad wyśnionym miejscem do relaksu. Teraz przed naszą kamerą Angelika wyznała czy remont sprawia jej wiele trudności!

Dużo jest z tym roboty, natomiast my mamy bardzo fajnych ludzi w okół siebie(...) My nie mamy tyle roboty, co te osoby. Takie sobie osoby dobraliśmy, że czujemy totalny luz

- wyznała Andziaks.