Anna Lewandowska na swoim Instagramie ma milionowe zasięgi, dlatego każde jej zdjęcie czy nagranie natychmiast jest brane pod lupę wielu internautów. Jak to w świecie social mediów bywa, internauci nie tylko komplementują, ale także potrafią ostro krytykować. Ostatnio przekonała się o tym właśnie Anna Lewandowska, kiedy to pod nagraniami z jej tańców z przystojnymi Hiszpanami, pojawiły się nieprzychylne komentarze. Co o tej sytuacji trenerki myśli Alan Andersz, z którym ostatnio mieliśmy okazję porozmawiać właśnie w kontekście social mediów?

Alan Andersz w rozmowie z naszą reporterką, Angeliką Bielską przyznał wprost, że każdy, kto posiada milionowe zasięgi, musi mieć świadomość tego, co publikuje w sieci i jakie konsekwencje za tym idą.

Musisz świadomość mieć tego, co wrzucasz w Internet, z czym to się może spotkać. Nie rozumiem ludzi - nie mówię o Ani, tylko ogólnie - masz milionowe zasięgi i dziwisz się, że ktoś reaguje jakkolwiek na to, co wrzucasz. Tak jakbyś chciał zachować prywatność w social mediach. To jest bzdura

- zaczął Alan Andersz