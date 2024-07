"Niania w wielkim mieście" - mamy zwiastun 5 odcinka. Co się wydarzy? Monika (Kamilla Baar - Kochańska) jest bardzo słaba. Jacek (Przemysław Sadowski) nie może teraz powiedzieć Monice, że kocha Danę (Magdalena Lamparska). Czy Dana zdecyduje się budować swoje szczęścia u boku Jacka?

Dramat Moniki w "Niani w wielkim mieście"

Monika jest w szpitalu. Okazuje się, że zgłosiła Jacka jako swojego partnera, któremu lekarze mają udzielać informacji. Lekarze stwierdzają, że jej schorzenie wiąże się zapewne z niedawnym silnym przeżyciem, stratą męża. By nie dopuścić do powikłań absolutnym zaleceniem lekarskim jest spokój i brak stresu. Jacek nadal nie może więc powiedzieć Monice prawdy o Danie. Mama Dany (Dorota Chotecka) wyjeżdża. Mariusz (Mateusz Rzeźniczak) odwozi ją na dworzec. Wykorzystuje okazję, żeby przypodobać się swojej niedoszłej teściowej i za jej pośrednictwem dotrzeć do serca Dany. Ale Dana nie wyobraża sobie przyszłości z nim, inny mężczyzna stał się dla niej ważny. Agencją wstrząsa informacja o zawale Moniki. Sytuację wykorzystuje Lilka (Dagmara Bąk), która samozwańczo przejmuje obowiązki szefowej. Celina (Katarzyna Cynke) i Anka (Marta Chyczewska) nie mogą nic zrobić – nie chcą stresować Moniki. Kuba (Stefan Pawłowski) odwiedza Monikę w szpitalu i spotyka u niej Jacka. Kuba, który podkochuje się w Monice, coraz trudniej radzi sobie z tym, że Monika oczekuje opieki od Jacka, a nie od niego. Między panami wzrasta napięcie.

Piąty odcinek "Niani w wielkim mieście" we wtorek 4 kwietnia, o godzinie 21:35 w Polsacie.

