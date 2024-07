1 z 5

Paweł Wawrzecki i Daria Widawska to gwiazdy piątego odcinka serialu "Niania w wielkim mieście". Ich postacie będą miały do czynienia z Daną (Magdalena Lamparska). Co ich połączy? Przekonamy się we wtorek 4 kwietnia, o godzinie 21:35 w Polsacie!

Kolejne gwiazdy w serialu "Niania w wielkim mieście"

W piątym odcinku "Niani w wielkim mieście" Dana dostaje pilne zlecenie, o którego szczegóły nie zdążyła zapytać. Ma pojechać do Antoniego Korca (Paweł Wawrzecki). Na miejscu okazuje się, że ten starszy pan zadzwonił do agencji, chcąc zamówić opiekunkę, ale nie sprecyzował, kto potrzebuje opieki. Dana orientuje się, że starszy pan cierpi na Alzheimera. Wkrótce zjawiają się żona(Halina Rowicka) i córka (Daria Widawska) jej „podopiecznego”. Obie kobiety są wdzięczne Danie za troskliwą pomoc.

Piąty odcinek "Niani w wielkim mieście" we wtorek 4 kwietnia, o godzinie 21:35 w Polsacie.

