Zdjęcia z planu Azji Express 2

Jest kolejne zdjęcie z planu "Azji Express 2"! Pojawiło się na profilu Agnieszki Woźniak-Starak, która w drugiej edycji ponownie została gospodynią programu. Prezenterka wrzuciła już do sieci kilka fotek z wyprawy do Indii, gdzie nagrywane są kolejne odcinki hitowego show stacji TVN. Co przestawia najnowsze zdjęcie? Coś niesamowitego...

Ponarzekałabym na pracę, ale brakuje mi powodów. Będzie okrutnie pięknie - napisała Agnieszka Woźniak-Starak.

Zdjęcie jest tak zachwycające, że pojawiły się pod nim nawet komentarze uczestników poprzedniej edycji "Azji Express"! Co napisali?

