Gwiazdy drugiej edycji "Azja Express" rozpoczynają swoją wielką przygodę i rywalizację w Indiach. Wczoraj pokazywaliśmy Wam zdjęcia uczestników, którzy tuż przed wylotem na plan reality-show spotkali się na lotnisku w Warszawie. W programie bierze udział osiem par a wśród nich m.in. ojciec z synem i siostra z siostrą.

Z jakimi zadaniami zmierzą się uczestnicy "Azja Express 2"?

Zastępca dyrektora programowego TVN w rozmowie z portalem wirtualnemedia.pl zdradził, że uczestnicy drugiej edycji show będą mieli do pokonania około 5 tys. kilometrów. Okazuje się również, że w programie biorą udział aż dwie pary, które łączą rodzinne relacje. Są to Tymon Tymański, który do Indii zabrał syna Lucasa oraz Zuza Bijoch z siostrą Julią. Pozostali uczestnicy show wystąpią w parze z przyjaciółmi.

W drugiej edycji "Azja Express" bierze udział 8 par - celebryci biorą udział głównie ze swoimi znajomymi, ale jest także para ojciec-syn i siostra z siostrą- przyznała Grażyna Kubica. Nie było wielkich trudności ze skompletowaniem obsady jeśli chodzi o ilość chętnych. Trudność polegała raczej na takim dobraniu uczestników, by byli naprawdę ciekawi i różnorodni. Szczególnie, że druga edycja jest jeszcze bardziej wymagająca - trasa, która przebiega przez Sri Lankę i dużą część Indii liczy około 5 tysięcy kilometrów. Producenci tym razem przygotowali wiele wyzwań nie tylko wymagających sprawności fizycznej i determinacji, ale także trudnych i wymagających psychologicznie.

Drugą edycję "Azja Express" poprowadzi Agnieszka Woźniak-Starak. Stacja TVN wciąż nie zdecydowała, czy program zmieni nazwę na "India Express". Będziecie oglądać?

Tymon Tymański w programie wystąpi w synem.

Zuza Bijoch do Indii zabrała siostrę Julię.