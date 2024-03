Marta Paszkin z "Rolnik szuka żony" opublikowała w mediach społecznościowych relację i zdecydowała się podzielić ze swoimi obserwatorami nowiną. Do tej pory żona farmera nie przekazywała tej informacji, ale teraz przyszedł na to czas i właśnie to ogłosiła. Co za zbieg okoliczności!

Reklama

Marta Paszkin z "Rolnika" nagle ogłosiła radosne wieści

Marta Paszkin i Paweł Bodzianny z "Rolnik szuka żony" niedawno zostali rodzicami i na świecie pojawiła się Gracja. Para długo utrzymywała w sekrecie imię dziewczynki, a ostatecznie, kiedy je ogłosili ich fani byli pod wrażeniem tego pięknego i oryginalnego imienia. Teraz Marta Paszkin zdradziła, że ma kolejny powód do radości i chodzi o... jej urodziny. Okazuje się, że ta data nałożyła się na inną ważną dla ich rodziny okazją:

Zdradzić Wam kto dziś ma urodziny? W dzień Sołtysa urodziny ma sołtysowa. powiedziała Marta Paszkin na Instagramie

Instagram @marta_paszkin

11 marca czyli w dniu urodzin Marty Paszkin obchodzimy też Dzień Sołtysa, a jak wiadomo Paweł Bodzianny pełni tę ważną funkcję od wielu lat i mocno udziela się na rzecz lokalnej społeczności. Para tego dnia miała wyjątkowy powód do świętowania, a co ciekawe ich wspólne święto wypadło zaraz po Dniu Kobiet i Dniu Mężczyzn. Co za niespodzianka!

Instagram @marta_paszkin

Wiedzieliście, że Marta i Paweł z "Rolnika" świętują tego samego dnia? Po relacji Marty Paszkin widać, że świetnie się bawią rodzinnie, spędzając ten wyjątkowy czas.

Reklama

Zobacz także: Marta Paszkin ostrzega kobiety! "Wiedziałam, że jest coś takiego, ale nie wiedziałam z czym to się wiąże"

Zobacz także

Instagram @marta_paszkin