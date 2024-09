Każdy kolejny odcinek show Katarzyny Cichopek budzi coraz większe emocje wśród telewidzów, a uczestnicy i uczestniczki odkrywają kolejne karty dot. swoich oczekiwań wobec związku. Otwierają się też na temat swojej przeszłości. Nie do wiary, przez co musiała przejść jedna z bohaterek "Moja mama i twój tata"...

Poruszające wyznanie Donaty w "Moja mama i twój tata"

Format "Moja mama i twój tata" to nowość w ramówce Polsatu, ale show już zdążyło wzbudzić sporą sympatię wśród fanów. Widzowie z zainteresowaniem śledzą losy bohaterek i bohaterów programu, którzy pragną zbudować związki w dojrzałym wieku. Co prawda, w show Katarzyny Cichopek nie brakuje spięć czy nieporozumień - prowadząca stara się jednak stworzyć bezpieczną przestrzeń do wymiany doświadczeń i przemyśleń.

Niestety, choć teraz uczestnicy i uczestniczki są gotowi na znalezienie swojej "drugiej połówki", ich życie związkowe nie zawsze było usłane różami. W trzecim odcinku show Donata otworzyła się i opowiedziała o swoich traumatycznych doświadczeniach w poprzednim związku:

Po takich traumach, jak ci się facet wiesza... gehennę 10 lat z nim przechodziłam, zawsze było straszenie, że se coś zrobi. No i zrobił. Powiedziałam, że już koniec, bo przecież ile można: i zdrady i przemoc - wyznała Donata.

Na tym jednak nie koniec. Jak przyznała Donata, jej były partner planował okaleczenie jej. Na te słowa jej córka zareagowała bardzo emocjonalnie - był to pierwszy raz, gdy usłyszała tak emocjonalne wyznanie z ust swojej mamy. Ada nie potrafiła powstrzymać łez.

Szukał kogoś, żeby mi twarz pociął, bo jak nie będę z nim, to żebym nie była z nikim - dodała uczestniczka.

Mamy nadzieję, że w programie Katarzyny Cichopek Donacie uda się odnaleźć prawdziwe i trwałe uczucie!

