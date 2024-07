Weronika Budziło nadal ma żal do Renaty Kaczoruk? Słowa, które padły w najnowszym wywiadzie uczestniczki pierwszej edycji "Azji Express" mogą o tym świadczyć. Weronika Budziło i Renata Kaczoruk były partnerkami podczas ekstremalnego rajdu po Azji. Między uczestniczkami dochodziło do licznych sprzeczek i mocnych wymian zdań. Zachowanie Renaty Kaczoruk w programie było szeroko komentowane w internecie. Kaczoruk był najbardziej hejtowaną uczestniczką w pierwszej edycji "Azji Express". A jak Weronika Budziło wspomina przygodę u boku Renaty Kaczoruk?

Zobacz też: Renata Kaczoruk jako anioł? Modelka zdecydowała się na najmodniejszy blond sezonu... Jak teraz wygląda?

Weronika Kaczoruk udzieliła wywiadu na blogu podróżniczym. Opowiadała głównie o swoich doświadczeniach podróżniczych, lecz w czasie opowieści o Azji, pojawiły się również wspomnienia związane z Renatą Kaczoruk.

Zdarzało się, że ktoś po tym nawet jak nas już zaprosił, wypraszał nas, bo głowa rodziny zmieniła zdanie odnośnie noclegu i kamer. W takich momentach wychodziła różnica w charakterach pomiędzy mną a Renatą. Dla mnie było oczywiste, że jeśli ktoś wyprasza to kłaniam się, dziękuję i wychodzę. Dla Renaty nie do końca. Raz czekałam 40 minut na Renatę, podczas gdy ona przymuszała ludzi do zmiany swojej decyzji, co było dla mnie żenujące - powiedziała Weronika Budziło w wywiadzie dla Tima Tellera.