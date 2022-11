"Rolnik szuka żony": Rodzina nie jest zadowolona z wyboru Tomasza? "Babcia nie daje się omamić"

Fani programu "Rolnik szuka żony" nie ukrywają rozczarowania zachowaniem Tomasza K. W ostatnim odcinku hitu Telewizyjnej Jedynki rolnik zdecydował się na bliższą relację z Zuzią i odesłał do domu drugą kandydatkę, Kasię. Internautom nie spodobało się to, w jaki sposób Tomasz K. potraktował Kasię, ale jego wybór nie zachwycił również jego najbliższych...

Kolejny odcinek dziewiątej edycji "Rolnik szuka żony" już za nami. W ostatniej odsłonie randkowego show TVP odbyły się rodzinne spotkania, podczas których bliscy rolników i rolniczki mogli poznać ich kandydatów. Tuż przed spotkaniem Tomasz K. zdecydował, że nie przedstawi rodzinie dwóch kandydatek. Tomasz K. z "Rolnik szuka żony" odesłał do domu Kasię i ogłosił, że chce spróbować swojego szczęścia u boku Zuzanny.

Decyzja, ale przede wszystkim zachowanie rolnika podczas ogłaszania swojej decyzji, zszokowały internautów. Fani "Rolnik szuka żony" gorzko ocenili Tomasza K.

- Trochę nieprzyjemne było pożegnanie Kasi przez Tomka. Powinien wziąć ją na osobność, wytłumaczyć, pobyć chwilę a nie mówić o tym w obecności Zuzy i w momencie, gdy wstawała z hamaka, by pokazać im pomalowane drzwi. - Tak! To było mega przykre. Zgasił Jej radość z tego pomalowania. - słabe to było, bez klasy- komentują internauci.

Screen programu Rolnik szuka żony/TVP

Decyzja Tomasza K. zaskoczyła również jego rodzinę, która nie ukrywała przed kamerami, że ich zdaniem to Kasia bardziej do niego pasowała. Kiedy Zuzia i Tomasz snuli wspólne plany, mówiąc m.in. o budowie domu, odezwała się babcia:

Na koniec seniorka podsumowała smutno:

Internauci zauważyli, że rolnik rozczarował swoich bliskich.

- Babcia nie daje się omamić. Zachowuje spokój i przestrzega młodzieńca. Zwraca mu uwagę na to, że drugą osobę odkrywa się przez dłuższy czas niż 3 dni. Mina babci wymowna, kobieta chyba wie co mówi xD

- Babcia najlepsza no jeśli on ja lubi to my też będziemy musieli polubić.I widać jakie rodzina ma do niej nastawienie,tamta bardziej im się podobała.

- Tu oprócz ojca nikt nawet nie starał się ukryć rozczarowania jego wyborem- czytamy w komentarzach na Facebooku.