Tomasz Barański dopiero zwyciężył czwartą edycję "Tańca z Gwiazdami" wraz z Eweliną Lisowską, a już pojawiają się spekulacje, kto będzie jego kolejną partnerką w następnej edycji tanecznego show. Czyżby u jego boku miała pojawić się Ewa Mielnicka, Miss Polski 2014?

Tomasz Barański zatańczy z Ewą Mielnicką w TzG5?

Jeszcze nie opadł kurz na parkiecie po finale "Tańca z Gwiazdami 4", a już pojawiają się pierwsze plotki o uczestnikach kolejnej edycji popularnego programu. Choć są to informacje jeszcze niepotwierdzone, to słowa samej Ewy Mielnickiej sugerują, że niewykluczone, iż to właśnie ona stanie u boku Tomka Barańskiego w "Tańcu z Gwiazdami 5".

Para spotka się już wkrótce na finałowej gali Miss Polski 2014, która odbędzie się już 6 grudnia. Tomek ma dać pokaz tańca podczas imprezy. Czy zatańczy z właśnie z Ewą? Słowa Miss mogą na to wskazywać:

Tomka poznałam podczas wielkiego meczu charytatywnego, gdzie przygotowywał choreografię dla cheerleaderek. Podziwiam jego talent oraz ciężką pracę, jaką wkłada w taniec. Muszę przyznać, że przy ostatniej edycji "Tańca z Gwiazdami" szczególnie mocno trzymałam za niego kciuki (...). Doszły mnie też słuchy, że poszukuje partnerki, może powinnam zapisać się do niego na lekcje tańca i zgłosić swoją kandydaturę? (...) Kto wie, może mnie jeszcze zobaczycie na tanecznym parkiecie Miss Polski albo samego "Tańca z Gwiazdami" - powiedziała "Super Expressowi" Ewa Mielnicka.

Czy te słowa się potwierdzą? Widzielibyście ich razem na parkiecie tanecznym?

Tomasz Barański wygrał "Taniec z Gwiazdami" partnerując Ewelinie Lisowskiej

Ewa Mielnicka zostanie jego partnerką w kolejnej edycji programu?