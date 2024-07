Finał czwartej edycji "Tańca z Gwiazdami" w TV Polsat za nami. Kryształową Kulę zdobyli Ewelina Lisowska i Tomasz Barański! Zobaczcie, jak wyglądała ich droga do zwycięstwa w dzisiejszym odcinku!

Finał Tańca z Gwiazdami - relacja na żywo!

Zaczynamy!

21:57: WYNIKI! Ewelina Lisowska i Tomasz Barański wygrali "Taniec z Gwiazdami"!

Jestem szczerze wzruszona! Dziękuję! - mówiła wokalistka!

21:53: czas na występ gościa specjalnego Zbigniewa Wodeckiego!

21:50: ostatnie minuty głosowania! Już za chwilę wyniki

21:37: czas na reklamę, a już po niej - wyniki!

21:22: ostatni taniec Eweliny i Tomasza - fokstrot (do piosenki "Hello" wykonywanej przez Krzysztofa Kiljańskiego na żywo). Para zdobyła oczywiście 40 punktów! Wokalistka jest szczerze wzruszona tym, że to koniec jej tanecznej przygody.

Cząstkowe głosowanie widzów: 56% dla Eweliny, 44% dla Łukasza.

21:14: czas na ostatni taniec Agnieszki Kaczorowskiej i Łukasza Kadziewicza (do piosenki "Nie proszę o więcej" Edyty Górniak). Para wspomina początki w show, największe trudności i sukcesy:

Łukasz ma niesamowitą osobowość, waleczność. Przywiązuję się do ludzi, będzie mi brakowało tego poczucia humoru... - mówiła Agnieszka o Łukaszu

Jurorzy byli zachwyceni walcem Łukasza:

Chciałbym, żebyś na balu sportowca tańczył tak z żoną! - mówiła Iwona Tańczymy codziennie - powiedział siatkarz

Para otrzymała oczywiście 40 punktów.

21:09: cząstkowe wyniki głosowania: 55% - Ewelina i Tomasz, 45% - Agnieszka i Łukasz!

20:59: czas na cyrkowe i magiczne show Eweliny i Tomka!

To był jeden z najpiękniejszych układów, jakie widziałem w tym programie - powiedział Andrzej Grabowski

Ewelina zgarnęła 40 punktów!

20:51: Freestyle Łukasza i Agnieszki!

Zauroczona jestem sceną na podeście, tak się mizialiście, jak małe lwiątka! - mówiła Iwona

Para otrzymała 39 punktów!

20:48: Wszyscy uczestnicy show ponownie we wspólnym tańcu!

20:46: Łukasz Kadziewicz i Agnieszka Kaczorowska szykują się do kolejnego występu! Czy siatkarz znów da się ponieść?

20:37 - zmysłowe tango Eweliny Lisowskiej i Tomasza Barańskiego!

Chciałam pokazać historię facet, a który przeszedł bardzo dużo w życiu. Dla mnie Wasz udział w finale to dar od Boga - mówiła wzruszona Iwona Pavlović

Para otrzymała również 30 punktów! Walka jest więc wyrównana! W głosowaniu widzów prowadzi jednak Agnieszka i Łukasz (56% do 44%)!

20:27 - wracamy! Czas na rumbę Agnieszki i Łukasza, którą para przygotowywała z pomocą Michała Malitowskiego. Parze towarzyszy Sławek Uniatowski, który wykonuje hit "Always On My Mind"!

Daliście radę, otwarcie finału, wielki stres, czułem się spięty i odpowiedzialny, ale pokazałeś, że zasługujesz na finał - mówił Malitowski Seksualny układ, sensualny, mistrzostwo! - oceniała Beata Tyszkiewicz

Para dostała 30 punktów (nie głosował Michał).

20:13 - czas na wybór jurorów, czyli tańce, które wybrali jurorzy! Iwona Pavlovic pracowała z Eweliną i Tomkiem, Michał Malitowski z Agnieszką i Łukaszem. A tymczasem przerwa na reklamy, czyli czas na herbatę ;)

Pamiętajcie, że dziś Jury tylko podpowiada. Głosy jurorów się nie liczą. O zwycięstwie zdecydują wyłącznie Wasze smsy:-)

20:06 - Start! Wszystkie pary czwartej edycji Tańca z Gwiazdami na parkiecie! (tańczą do piosenki "Murder on the Dance Floor" Sophie Ellis-Bextor)

Ewelina Lisowska i Agnieszka Kaczorowska zachwycają kreacjami:

Zaczynamy!!! To finał! Bawcie się dobrze z Polsatem. I pamiętajcie o naszej aplikacji. Tam sonda, quizy i chat na żywo!

My zaczynamy o 20.00, jednak gwiazdy programu już od kilku dni ostro trenują. Każda z finałowych par zatańczy aż trzy razy (będzie m.in. freestyle). Ewelina Lisowska i Tomasz Barański przygotowują cyrkowe show, a Agnieszka i Łukasz na razie utrzymują w tajemnicy, co szykują na koniec wieczoru. Pewne jest to, że między nimi nie zabraknie wielkich emocji i chemii. W końcu już nie raz mieliśmy okazję przekonać się, że pomiędzy tancerką i siatkarzem iskrzy!

Gościem specjalnym finału będzie... Zbigniew Wodecki. Na parkiecie zaprezentują się również wszystkie pary, które wzięły udział w tej edycji programu. Ponownie zobaczymy więc m.in. Cleo, Patryka Pniewskiego czy Małgorzatę Pieńkowską!

