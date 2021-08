Oliwia Bieniuk była pierwszą gwiazdą, której nazwisko ujawniła produkcja "Tańca z gwiazdami". To było ogromne zaskoczenie dla widzów tanecznego show i dla samej nastolatki, co zdradziła w wywiadzie dla "Party": Początkowo nie mogłam uwierzyć, że to wszystko dzieje się naprawdę. Ale bardzo się z niej ucieszyłam. Decyzja była spontaniczna i podjęłam ją chyba od razu. Po prostu wiedziałam, że chcę to zrobić. Muszę przyznać, że tata był zszokowany propozycją. Właściwie tak jak ja! Wiem jednak, że będzie mi bardzo kibicował od pierwszej minuty na parkiecie - wyznała Oliwoia Bieniuk w rozmowie z "Party". Teraz głos w sprawie udziału Oliwii w "Tańcu z gwiazdami" zabrała jej babcia, Krystyna Przybylska. Krystyna Przybylska zdradziła, co sądzi o udziale Oliwii w "Tańcu z gwiazdami"! Tegoroczna maturzystka już wcześniej brała udział w sesjach zdjęciowych i na swoim koncie ma nawet epizod w filmie. Teraz postanowiła spróbować swoich sił w "Tańcu z gwiazdami" - w tym celu zdecydowała się na tzw. "gap year" (przerwa w nauce po liceum), by spokojnie móc trenować do programu. Oliwia Bieniuk na parkiecie "Tańca z gwiazdami" zatańczy u boku Jakuba Lipkowskiego, który na swoim koncie ma tytuł mistrza polski i wicemistrza świata w tańcach latynoamerykańskich. Córka Anny Przybylskiej i Jarosława Bieniuk może liczyć na duże wsparcie rodziny i okazuje się, że będzie kibicował jej nie tylko tata, ale i babcia. Krystyna Przybylska w rozmowie z serwisem pomponik.pl zdradziła, że jej wnuczka uwielbia tańczyć, a dzięki mamie chodziła też na zajęcia baletu, co z pewnością wpłynie na jej szanse w programie: Moja wnuczka to wysportowana dziewczyna i lubi tańczyć. Ania zapisała ją na...