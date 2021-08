"Taniec z gwiazdami": Oliwia Bieniuk po pierwszym treningu! Zobaczcie jej znakomitą figurę! Zdjęcia paparazzi

Julia Wieniawa zdradziła, jak radzi sobie na treningach do "Tańca z Gwiazdami" i jak reaguje, kiedy coś jej nie wychodzi podczas nauki tańca! Tydzień temu, dokładnie 6 marca, ruszyła najnowsza edycja tanecznego show Polsatu. W jedenastej odsłonie programu występują m.in. Marcin Bosak, Sylwia i Mikołaj z "Love Island", Sylwia Lipka, Anna Karwan czy właśnie Julia Wieniawa. Julia zachwyciła swoim występem już w pierwszym odcinku show! Teraz młoda gwiazda w najnowszym wywiadzie opowiedziała o ostrych przygotowaniach do "Tzg"! Julia Wieniawa płacze podczas treningów Julia Wianiawa już od pierwszego odcinka "Tańca z Gwiazdami" jest typowana na faworytkę programu. Jurorzy nie ukrywali, że byli zachwyceni tańcem młodej gwiazdy. Julia Wieniawa nie ukrywa, że ostro trenuje i daje z siebie wszystko podczas treningów! Aktorka w rozmowie z portalem plejada.pl przyznała, że zdarza się jej nawet płakać na sali treningowej. Jak mi coś nie wychodzi, to denerwuję się i albo przeklinam, albo płaczę. No więc polały się łzy, ale szybko się ogarnęłam. Stefano wie, co powiedzieć, żeby mnie uspokoić i bardziej zmotywować. Wiele nas łączy- przyznała w rozmowie z plejada.pl. Julia znów podkreśliła, że jest zachwycona swoim partnerem tanecznym. Lepiej trafić nie mogłam! Jestem nim totalnie zauroczona. Stefano jest nie tylko świetnym tancerzem, ale i dobrym przyjacielem. Już po pierwszym treningu złapaliśmy nić porozumienia- przyznała Julia Wieniawa. Kibujecie Julii Wieniawie i Stefano Terrazzino w "Tańcu z Gwiazdami"? Myślicie, że zobaczymy ich w wielkim finale show? My tego im życzymy! Zobacz także: Koronawirus w Polsce. Co dalej z "Tańcem z Gwiazdami" i innymi programami Polsatu?! Zapadła ważna decyzja! Julia Wieniawa opowiedziała o ostrych treningach do "Tańca z...