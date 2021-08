"Taniec z gwiazdami": Adam Małysz odbiera żonę z treningu! Nowe zdjęcia paparazzi

Przygotowania do najnowszej edycji „Tańca z gwiazdami” idą pełną parą. Pary ostro ćwiczą na parkiecie, zerkając czasem na to, co robi ich konkurencja. Zapytaliśmy Julię Wieniawę i Stefano Terrazzino, kto ich zdaniem może być dla nich największym zagrożeniem w show. Kogo traktują jako najtrudniejszego konkurenta? Co nam odpowiedzieli? Zobaczcie nasze wideo (klikając w ikonkę playera) : Przede wszystkim Julia i Stefano zapewniają, że to oni sami chcieliby być zagrożeniem dla innych. Fajnie by było wygrać - mówi wprost Julia przed kamerą Party. Stefano, który wiele już widział w show dodaje, że w „Tańcu z gwiazdami” nie zawsze najważniejszy jest sam taniec. Dochodzą do tego emocje, sympatie do uczestników, często zupełnie nie związane z samymi umiejętnościami na parkiecie. Zobacz także: Problemy na treningach Julii Wieniawy do "Tańca z Gwiazdami"! "Źle idzie, z tańca nie wyżyjemy" Wieniawa zestresowana przy jednej z par TzG Para opowiedziała nam o jednej z sytuacji podczas prób. Konkurenci Julii i Stefano mieli do nich nietypową prośbę, która finalnie mocno zestresowała Wieniawę. O co chodzi? Zobaczcie w wideo powyżej. Zobacz także: Wygrali "Love Island", wygrają "Taniec z gwiazdami"?! Sylwia Madeńska o stresie przed pierwszym odcinkiem Julia Wieniawa i Stefano wymieniani są jako jedni z faworytów nadchodzącej edycji "Tańca z gwiazdami". Zgadzacie się z taką opinią?