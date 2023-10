Podczas Polsat SuperHit Festiwal 2021 na scenie ogłoszono, że kolejną uczestniczką nadchodzącej edycji "Tańca z Gwiazdami" będzie Kajra, żona Sławomira! A że mieliśmy szansę być tam z kamerą, od razu poprosiliśmy Kajrę o wywiad! Czego obawia się najbardziej i z kim chciałaby zatańczyć? Co na to Sławomir, który ma już za sobą udział w show?

Kajra nigdy nie tańczyła profesjonalnie, dlatego od razu zgodziła się na udział w programie! Jak sama zdradziła w rozmowie z Party.pl, ma do tego programu ogromny sentyment:

To duża niespodzianka i zaskoczenie. Nigdy w życiu nie tańczyłam. [...] To na pewno dla mnie duże wyzwanie i ciekawe, jak produkcja sobie poradzi. [...] Chyba jednak impulsywnie podjęłam decyzję, bo ja uwielbiam „Taniec z Gwiazdami”. […] Sławomir był w „Tańcu z Gwiazdami”, w tym czasie urodził się nasz synek - to też dla mnie sentymentalna podróż! - mówi nam Kajra!