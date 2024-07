Wyniki oglądalności programów rozrywkowych zaskakują! Czy "Taniec z gwiazdami" jest liderem? Portal Wirtualnemedia.pl opublikował najnowsze zestawienie, w którym na pozycję lidera wysunął się ponownie emitowany w TVP1 program "Jaka to melodia?". To znany i lubiany format, który przyciąga przed ekrany telewizorów aż 3,08 milionów widzów, co stanowi aż 27,07% rynku.

Reklama

Wyniki oglądalności "Tańca z Gwiazdami"

Dopiero na drugiej pozycji znalazł się program "Taniec z Gwiazdami". Piąta edycja tanecznego show telewizji Polsat wciąż cieszy się dużym zainteresowanie telewidzów. Ostatni odcinek, z którego odpadła Dorota Chotecka i Robert Kochanek oglądało 3 miliony wielbicieli formatu (19,52% udziału w rynku). A kto zajął trzecie miejsce na podium? Na tej pozycji znalazł się zupełnie nowy w polskiej telewizji program kulinarny TVN z udziałem dzieci - "MasterChef Junior". Program z gotującymi dzieciakami przyciągnął przed telewizory 2,77 milionów widzów (16,25% udziału w rynku). Zaskoczeni?

Który serial ma najlepsze wyniki oglądalności?

W minionym tygodniu (7-13 marca 2016) telewidzowie najchętniej spędzali wolny czas, oglądając seriale, nadawane przez Telewizję Polską. Niekwestionowanym liderem w tej kategorii jest "M jak miłość", które w poniedziałek przyciągnęło przed telewizory aż 6,65 milionów (41,72%) fanów przygód rodziny Mostowiaków! Drugą pozycję zajął serial, który również emitowany jest przez TVP2, czyli "Na dobre i na złe". Odcinek serialu o lekarzach śledziło aż 5,12 mln (31,79%) telewidzów. Trzecie miejsce przypadło serialowi "Ojciec Mateusz" (TVP1). Perypetie sandomierskiego duchownego oglądało 4,42 mln, czyli 27,17% udziału w rynku.

Zobacz też: Dorota Chotecka odpadła z Tańca z Gwiazdami! Kto był najlepszy?

Zobacz także

W ostatnim odcinku z "Tańcem z Gwiazdami" pożegnali się Dorota Chotecka i Robert Kochanek.

"Taniec z Gwiazdami" jest na drugiej pozycji wśród najlepiej oglądanych programów rozrywkowych.

Trzecie miejsce zajął program "MasterChef Junior".

Liderem rankingu jest "Jaka to melodia?".