To już oficjalne! 15. edycja "Tańca z Gwiazdami" ruszy na początku września. Fani ponownie będą mogli podziwiać swoich ulubieńców na parkiecie tanecznym. Produkcja przekazała radosne wieści. Na nielicznych widzów będzie czekało niemałe zaskoczenie.

Ostatnia edycja "Tańca z Gwiazdami" przyniosła niebotycznie dużą oglądalność. Stacja postanowiła kontynuować ten format w jesiennej ramówce. Nieoficjalnie wiadomo, że w 15. edycji show wystąpią: Majka Jeżowska, Julia Żugaj czy Mariusz Czerkawski. W ostatnim czasie tuż przed rozpoczęciem treningów do "Tańca z Gwiazdami" w sieci pojawiła się informacja, że z programu wycofała się Blanka, która niegdyś reprezentowała nasz kraj na Eurowizji.

Teraz na oficjalnym profilu "Tańca z Gwiazdami" pojawiła się informacja:

Co ciekawe, produkcja postanowiła zaskoczyć informacją o castingu dla tancerzy! To doskonała okazja dla wszystkich, którzy na parkiecie czują się jak ryba w wodzie i chcą przeżyć przygodę marzeń!

W sekcji komentarzy fani nie kryją zachwytów:

Zobacz także