Trzynasta edycja "Tańca z Gwiazdami" to uczta dla widzów oraz jurorów, którzy z każdym kolejnym odcinkiem są zachwyceni umiejętnościami zaproszonych gwiazd. Tuż przed wielkim finałem z programu odpadła Natalia Janoszek, którą fani typowali na zwyciężczynię. Julia Wieniawa, która mocno trzymała kciuki za koleżankę z branży, w rozmowie z reporterką Party.pl w ostrych słowach skomentowała werdykt, który jej zdaniem był niesprawiedliwy!

W ćwierćfinale z "Tańcem z Gwiazdami" pożegnali się Natalia Janoszek oraz Rafał Maserak. Widzowie nie kryli, że są zawiedzeni werdyktem, a w sieci pojawiło się mnóstwo gorzkich słów. W rozmowie z reporterką Party, Julia Wieniawa, która niegdyś sama walczyła o "Kryształową Kulę" na parkiecie "Tańca z Gwiazdami" przyznała, że umiejętności taneczne nie są w show najważniejsze.

Znowu nie wygrał taniec. Dla mnie to nie jest zaskoczenie (...) niestety to nie jest program o tańcu. Natalia pewnie też miała wiedziała, że to show, a nie konkurs taneczny - powiedziała Julia Wieniawa.