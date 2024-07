Ewelina Lisowska i Tomasz Barański zostali zwycięzcami ostatniego odcinka Tańca z Gwiazdami zdobywając najwięcej punktów. Z programem pożegnali się... o tym na końcu relacji.

Ten odcinek Tańca z gwiazdami był poświęcony polskim piosenkom. Dlatego na scenie TzG, oprócz tańczących par zobaczyliśmy takich wykonawców jak Kombi, IRA, Patrycja Markowska, czy Kasia Popowska.

Najpierw usłyszeliśmy niezapomniany hit “Black and White” zespołu Kombi, w wykonaniu samego Grzegorza Skawińskiego. Agnieszcze Kaczorowskiej i Łukaszowi Kadziewiczowi nie poszło jednak idealnie. Para zdobyła 36 punktów.

- Cóż, nie zawsze wychodzi - komentował po wszystkim Kadziewicz.

- Gdzieś tam ta muzyka przeszła obok… - wtórowała mu Agnieszka Kaczorowska.

Chwilę potem Artur Gadowski z zespołu IRA zaśpiewał “Wybacz mi”, do którego to hitu Cleo i Jan Kliment zatańczyli akrobatyczny układ jazzowy ze ścianą w roli głównej.

- Było bardzo lekko, bardzo wdzięcznie - zachwycała się Ruda Mamba Iwona Pavlovic.

- Ty zostaw tego Janka i bądź ze mną - komentował Malitowski.

Zdobyli 35 punktów

- Zatańczyłem najlepszy odcinek - zauważył Jan Kliment.

“Lecę tak” Kasi Popowskiej tańczyli w bajkowej scenerii Małgorzata Pieńkowska i Stefano Terrazzino z towarzyszeniem grupy dzieci.

- Piękne przedstawienie - zauważyła Beata Tyszkiewicz. Ale...

- Ten foxtrot to nie moja bajka - Ruda Mamba robiła, jak zwykle, za czarownicę.

Dostali łącznie 30 punktów

Patryk Pniewski i Walerija Żurawlewa tańczyli rumbę do piosenki “Wiem, że jesteś tam“ Ani Wyszkoni.

- To jest ten moment. To jest pana 5 minut na tym parkiecie - rozpływała się nad Patrykiem Beata Tyszkiewicz.

- Za twoją rumbą nie będę tęsknił - zupełnie odmiennie komentował Michał Malitowski.

Odpowiedział mu Andrzej Grabowski:

- Będę musiał poprosić przebywającego na sali Andrzeja Gołotę żeby porozmawiał z tobą.

I rzeczywiście z miejsca podniósł się nasz słynny pięściarz.

Pomogło? Tak sobie... Para zdobyła 34 punkty.

Do utworu “Na pewno” zespołu Sound and Grace wspaniale zatańczyli Ewelina Lisowska i Tomasz Barański. Wykonali efektowną cha-chę.

- To nam się podoba - zachwycał się Malitowski. - Dałaś zmysłowość i namiętność.

- Razem tworzycie idealną parę - wtórowała Tyszkiewicz.

- Jesteś tak znakomita, że aż przestraszona. Jestem zauroczona. Mi dziś opadła szczęka - skomentowała występ surowa zwykle Pavlovic.

Nic dziwnego, że Ewelina i Tomek zdobyli 38 punktów!

- Boję się głośno powiedzieć, że zmienię profesję - żartowała potem Ewelina.

Ania Cieślak i Rafał Maserak zatańczyli taniec współczesny do piosenki “Dzień za dniem” Patrycji Markowskiej.

- Znów szczytujemy, brawo! - Michał Malitowski był zachwycony.

- To była absolutnie perfekcyjna choreografia, ale tak naprawdę to Rafał się napracował, żeby tak wyglądało - komentowała Pavlovic.

- Przekonaliście mnie do tańca współczesnego - Grabowski promieniał.

Para zdobyła 35 punktów.

- Chciałabym mieć taki teledysk do tej piosenki - mówiła na wizji Patrycja Markowska.

“Magiczne słowa” grupy ZIYO w wykonaniu Rafała Brzozowskiego - to do nich ostatnia para: Artur Pontek i Natalia Głębocka zatańczyli rumbę.

- Nie rób mi tego - żaliła się po występie Iwona Pavlovic.

- Iwona, jak możesz, człowiekowi w tym samym kolorze… - nawiązał do rudych włosów Artura i "Rudej Mamby" Andrzej Grabowski.

Malitowskiemu brakowało istoty rumby. Dlatego razem tylko 28 punktów.

Maraton rock'n'rolla

Po występach indywidualnych przyszedł czas na maraton rock’n’rolla. Pierwsi odpadli Patryk i Walerija (1 punkt). Potem Małgosia i Stefano, Artur i Natalia, Cleo i Jan, Łukasz i Agnieszka oraz Ewelina i Tomasz. Maraton wygrali, zdobywając 7 punktów, Ania Cieślak i Rafał Maserak.

- Pani "Ruda Mambo", jeszcze nie było w Tańcu z Gwiazdami takiej ekipy jak jest teraz - mówił weteran parkietu w tym show Rafał Maserak.

Kto odpadł?

Ogłoszenie wyników, jak zwykle, nie przyszło łatwo. Ale ktoś odpaść musiał. Padło na Artura Pontka i Natalię Głębocką. Na pocieszenie w prezencie dostali biżuterię.

- To była naprawdę wspaniała zabawa i nauka - mówił Artur. I dodał do swojego synka: - Jak ktoś przegrywa, to nie znaczy, że jest przegrany...

Żegnamy z żalem Natalię i Artura. I za chwilę przenosimy się do Polsat Cafe na Kulisy:-)

Następny odcinek

Za tydzień na parkiecie zmierzą się dwie drużyny:

1. Ewelina i Tomasz, którzy wybrali Anię i Rafała oraz Stefano i Małgosię.

2. Łukasz i Agnieszka wzięli Cleo i Jana oraz Patryk i Walerija.