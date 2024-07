Hanna Żudziewicz i Izuagbe Ugonoh parą w "Tańcu z Gwiazdami"! Mamy zdjęcia z ich pierwszego treningu. Musimy przyznać, że pomiędzy bokserem a tancerką jest chemia! O udziale brata Osi Ugonoh w show Polsatu pisaliśmy już w styczniu. Bokser zaznaczył wówczas, że nie może doczekać się tej nowej przygody:

Szykuję się na wyjazd do Warszawy w lutym i rozpoczynam treningi. To będzie taki mały przerywnik w karierze sportowej. Początkowo się temu opierałem, ale teraz jestem podekscytowany. Teraz potańczę, nabiorę sportowego głodu, a w drugiej połowie roku wracam na ring i dalej będę robił swoje. A do "Tańca z Gwiazdami" podchodzę jak do wielkiej przygody. Mam nadzieję, że będzie bardzo fajnie! - mówił w jednym z wywiadów.