Hanna Żudziewicz i Jacek Jeschke już kilka dni temu polecieli do Włoch i tam przygotowują się do ważnej uroczystości- ślubu kościelnego. Wczoraj zakochani zorganizowali dla najbliższych przedślubną kolację, którą chętnie zrelacjonowali w mediach społecznościowych. Uwagę przykuwa odważna stylizacja tancerki. Trzeba przyznać, że Hania prezentowała się zjawiskowo!

Hanna Żudziewicz zaskoczyła stylizacją na przedślubnej kolacji

Hanna Żudziewicz i Jacek Jeschke ten rok mają wyjątkowo intensywny. Kilka miesięcy temu zakochani zdecydowali się na ślub cywilny, a zaraz po nim Jacek brał udział w tanecznym show Polsatu "Taniec z gwiazdami", który ostatecznie wygrał. Oprócz tego Żudziewicz i Jaschke mieli na głowie organizowanie ślubu kościelnego za granicą, a to nie lada wyzwanie, ponieważ zdecydowali się zaprosić na tę uroczystość aż 80 osób. Wygląda na to, że całe przedsięwzięcie się udało, bo zaproszeni goście dotarli już do Włoch i wczoraj miała miejsce kolacja przedślubna. Żudziewicz na tę okazję wybrała stylizację w nietypowym kolorze, a kreacja miała odważne wycięcia. Tylko spójrzcie, jak prezentowała się Hania!

Instagram/Hanna Żudziewicz

Trzeba przyznać, że kreacja Hani Żudziewicz na kolacji przedślubnej zrobiła ogromne wrażenie. Tancerka zdecydowała się założyć sukienkę w różowym kolorze i do tego dobrała czerwone szpilki. Żudziewicz postanowiła pochwalić się zdjęciem z obserwatorami na Instagramie, a oni nie ukrywali swojego zachwytu.

Mamuśka napisała.

Fani byli zachwyceni wyborem Hani i zgodnie stwierdzili, że w kreacji wygląda jak gwiazda Hollywood.

Wow, pięknie Haniu wyglądasz jak gwiazda Hollywood

Przepiękna mamusia córeczka z narzeczonym też pięknie wyglądali

Jak Hania doda zdjęcie to zawsze jest petarda. A dziś to jest potrójna petarda pisali.

Instagram/Hanna Żudziewicz i

Tancerka nie ukrywa, że specjalnie dla Jacka Jeschke postanowiła zorganizować specjalną niespodziankę, którą zaprezentuje na weselu.

Ćwiczymy nasz niespodziankowy występ z dziewczynami (...) To jest taka petarda, że Jacek się nawet nie spodziewa jaki ma prezent wielki przyznała.

My już nie możemy się doczekać, aż zobaczymy zdjęcia ze ślubu Hani i Jacka!

