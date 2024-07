Agnieszka i Robert z Rolnik szuka żony 2 biorą ślub już w kwietniu. Para zdradziła, na jakim etapie są w przygotowaniach do ślubu i jak będzie wyglądało ich wesele. Zaproszonych zostało 350 gości! Suknia Agnieszki będzie tradycyjna, długa, biała z długim welonem, a pan młody ma już czarny garnitur w szafie. Agnieszka i Robert będą pierwszą parą po Rolnik szuka żony, która zdecydowała się na ślub. A znają się zaledwie ponad pół roku. Spotykają się regularnie co dwa tygodnie, bo dzieli ich prawie 400 km! Agnieszka mieszka na gospodarstwie brata, który niedawno się ożenił, a już niebawem sama przeprowadzi się do gospodarstwa przyszłego męża.

Szczegóły ślubu Agnieszki i Roberta z Rolnik szuka żony

Mam już suknię, jest gotowa, zostały tylko jakieś przymiarki. Mam już buty, zostało dobranie welonu, który ma być długi - powiedziała w Pytaniu na śniadanie Agnieszka z Rolnik szuka żony.

Narzeczony potwierdził, że przygotowania do ślubu powoli są dopinane na ostatni guzik.

Jest garnitur, zaproszonych jest około 350 gości. Podróż poślubna chyba raczej będzie w czerwcu - zdradził w śniadaniówce Robert Filochowski z Rolnik szuka żony i dodał: Jesteśmy bardzo tradycyjną parą. Najpierw ślub potem dzieci.

A jak wyglądały zaręczyny pary? Agnieszka spodziewała się, że pierścionek być może dostanie w święta. A Robert ją zaskoczył wcześniej.

Jechałem jak zawsze co 2-3 tygodnie do Agnieszki w odwiedziny. Po drodze zaopatrzyłem się w kwiatki, szampana, wcześniej wybrałem fajny pierścionek - relacjonował dzień oświadczyn Robert. Poprosiłem Karola, brata Agnieszki, żeby pomógł mi w domu to wszystko zakamuflować, w pewnym momencie wszystkich zawołałem do salonu i na kolanach poprosiłem o jej rękę - dodał.

Para potwierdziła, ze po ślubie zamieszkają razem na gospodarstwie Roberta.

Cel tego programu był taki, że rolnik się nie przeprowadzi, tylko on chce znaleźć partnerkę - powiedział w Pytaniu na śniadanie Robert.

Agnieszka przyjmie nazwisko przyszłego męża.

Nazwisko zmienię na bardzo ładne - Filochowska.

Ostatnio sporo spekulowało się, że Agnieszka i Robert tak śpieszą się ze ślubem ponieważ zostaną rodzicami. Para jednak zaprzeczyła plotkom. Zdecydowali się po kilku miesiącach znajomości na ślub, bo są pewni, że chcą być razem i razem zamieszkać. Czy w trzeciej edycji Rolnik szuka żony też rolnicy znajdą miłość na całe, życia? Już niebawem ruszają zdjęcia do kolejnej edycji.

Zobacz także: Marta Manowska przed 3. sezonem Rolnik szuka żony: „Program potrafi wywrócić świat do góry nogami". Piękna sesja zdjęciowa prowadzącej.

Zaproszenia na ślub Agnieszki i Roberta wyglądają tak.

Agnieszka i Robert z Rolnik szuka żony zaręczyli się jeszcze przed świętami, a program skończył się kręcić w sierpniu 2015 roku.

Agnieszka i Robert to pierwsza para w historii programu Rolnik szuka żony, która zdecydowała się na ślub.