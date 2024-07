Agnieszka i Robert Filochowski z „Rolnik szuka żony" będą rodzicami? Niedawno w "Rewii" przeczytaliśmy, że Robert potwierdził ciążę swojej narzeczonej.

AKTUALIZACJA

Jednak Robert szybko zareagował na te publikacje i zdementował informacje o ciąży Agnieszki. Wydał w tej sprawie oświadczenie! Napisał też kiedy oświadczył się naprawdę i jak wyglądają jego relacje z Agnieszką. Co napisał rolnik?

Moi drodzy.

Zapewne wszyscy już czytaliście artykuł o tym, że zostanę ojcem. Zapewne wielu z Was zaskoczył. Mnie na pewno. Bo nie dość, że żadnego wywiadu nie dawałem, to jeszcze opisana w nim (dość szczegółowo) sytuacja nigdy nie miała miejsca. Nie bylo żadnego telefonu od Agnieszki w Wigilię - ponieważ spędzaliśmy ją razem. Nie było żadnych zaręczyn przy świątecznym stole - ponieważ odbyły się one w Mikołajki. I - żeby nie było żadnych niedomówień - na razie nie zostaniemy rodzicami. Może jestem staromodny, ale najpierw jednak chciałbym wziąć ślub i zamieszkać z ukochaną - czytamy na Facebooku Rolnik szuka żony.

Przyjaciółka Agnieszki i Roberta zaprzecza informacji, że szybki ślub zaplanowany na kwiecień był spowodowany tym, że zostaną rodzicami.

Na pewno nie jest w ciąży! Jak widziałyśmy się dokładnie 15 stycznia, to jeszcze piłyśmy alkohol. Teraz Adze jest przykro, że ludzie myślą, że Robert tylko dlatego się jej oświadczył, że Aga jest w ciąży – powiedziała "Faktowi" przyjaciółka Agnieszki.

Potwierdziła za to, że oświadczyny odbyły się w święta i że było tak wzruszająco, że oboje się rozpłakali. Teraz Agnieszka i Robert z "Rolnik szuka żony" skupiają się na przygotowaniach do ślubu. A przez to, że będzie dość szybko, wcale nie jest to proste. Największy problem mają podobno z wynajęciem zespołu, który ma grać na weselu. Powód? Miejscowe zespoły mają terminy już zajęte na cały najbliższy rok! A ślub już na wiosnę!

A Wy jak sądzicie? Agnieszka jest w ciąży czy to wszystko plotki?

Agnieszka i Robert z Rolnik szuka żony to skryta para, raczej nie wypowiadają się w mediach i nie afiszują swoim szczęściem, za to najszybciej podjęli poważne decyzje związane ze ślubem.

Agnieszkę i Roberta z Rolnik szuka żony połączyły wspólne zainteresowania, bo Agnieszka też urodziła się na wsi.

