Sylwia Juszczak i Mikołaj Krawczyk nie chcą już dłużej ukrywać swojej miłości. W końcu odnaleźli szczęście i teraz chętnie pokazują się razem na salonach. Ich uczucie narodziło się pół roku temu na planie programu "Celebrity salon".

Znałam wcześniej wielu uczestników programu. Mikołaja poznałam np. na studiach w Szkole Filmowej w Łodzi. Kiedy więc spotkaliśmy się wszyscy na zdjęciach w Polsat Cafe, ucieszyliśmy się, że będziemy razem pracować", powiedziała Sylwia w "Party".

Sylwia Juszczak trzy lata temu wróciła z Norwegii do Polski. Ale cały czas latała do pracy do Oslo, bo grała w serialu "Alle Sammen Sammen". Niedawno nakręciła też film fabularny pt. „Cienie” i w tym momencie postanowiła zrobić sobie przerwę od samolotów.

Życie w rozjazdach nie było dla mnie łatwe, bo przecież sama wychowuję synów. Gdyby nie pomoc mamy, nie poradziłabym sobie. Teraz chcę mieć jeden dom! Czuję, że zaczynam nowy etap w życiu. Tutaj jest moje szczęście, mówi "Party" Sylwia.

A co o programie "Celebrity salon", na planie którego rozwinął się jej związek z Mikołajem Krawczykiem powiedziała Sylwia?

Nie jestem typem osoby, która boi się przyszłości. Wiele już w życiu przeszłam i lubię podejmować nowe wyzwania – opowiada Sylwia Juszczak, która w nowym programie „Celebrity Salon” wciela się razem z innymi gwiazdami m.in. w rolę makijażystki, fryzjerki i kosmetyczki.

