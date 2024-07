Program "Idol" wylansował kilka gwiazd, które niekoniecznie załapały się do finałowych składów. Jedną z najpopularniejszych wśród "przegranych" jest Sylwia Grzeszczak. Chociaż wokalistka odpadła z programu, podczas eliminacji zyskała sporą sympatię jurorów. W sieci pojawiło się wideo z castingu, na którym Sylwia zaśpiewała przebój Whitney Houston "I Will Always Love You".

Swoim głosem ujęła już na starcie Roberta Leszczyńskiego. Pozostała trójka ekspertów poprosiła Sylwię o zaśpiewanie piosenki w języku polskim. Ostatecznie dostała cztery głosy na "tak".

Od czasu "Idola" zmieniła się nie tylko kariera Sylwii. Obecnie jest jedną z atrakcyjniejszych wokalistek w Polsce i raczej nie przypomina dawnej siebie.

