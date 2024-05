Sylwia Grzeszczak nie zwalnia tempa i po wielkim sukcesie najnowszego kawałka "Och i Ach" piosenkarka dała koncert z okazji Dnia Mamy i Dnia Dziecka w Niecieczy koło Tarnowa. Podczas wyjścia na bis piosenkarka wszystko nagrywała i efektami podzieliła się na swoim Instagramie. Fani nie kryli słów zachwytu.

Reklama

Sylwia Grzeszczak zrobiła to na koncercie

Sylwia Grzeszczak to jedna z najbardziej utalentowanych polskich piosenkarek i autorek tekstów. Przez wiele lat współpracowała z Marcinem Piotrowskim – Liberem, który był jej mężem. Dzięki tej współpracy postały takie hity jak: "Małe rzeczy", "Tamta dziewczyna", czy "Motyle". Liber był też współautorem najnowszego kawałka Sylwii Grzeszczak "Och i Ach", który w ostatnich dniach znalazł się na 3. miejscu na Youtubie i w propozycjach do list przebojów największych stacji radiowych w Polsce. Jest to niewątpliwie ogromny sukces, a Grzeszczak ma ogromne powody do radości. Mimo to piosenkarka nie zwalnia tempa i w miony weekend pojawiła się w Niecieczy koło Tarnowa na koncercie. Piosenkarka zachwycona swoją publicznością, zaczęła nagrywać ją wchodząc na scenę.

Michal Wozniak/East News

Sylwia Grzeszczak podzieliła się ze swoimi obserwatorami na Instagramie fragmentem występu i nagrała utwór "Księżniczka". Fani nie ukrywali, że są jej za to bardzo wdzięczni.

Kocham. Ale już tęskno za Twoimi koncertami

Tak bardzo tęsknię kochana. Do zobaczenia kochana we wrześniu w Jarocinie. Już nie mogę się doczekać. Pozdrawiam

Było cuuuuudnie, dziękujemy. Moje córki 7 i 10 lat przeszczęśliwe nie mogły zasnąć i cały czas opowiadają jak było genialnie

Mieć taki talent. Osiągnąć taki sukces i wciąż pozostać skromną z charakteru kobietą... To jest sztuka. Za to uwielbiam Sylwię piszą zachwyceni fani.

Od jakiegoś czasu Sylwia Grzeszczak chętnie wchodzi w interakcję z fanami na Instagramie i daje im się lepiej poznać. Ostatnio nawet piosenkarka zorganizowała na swoim profilu Q&A i odpowiedziała na kilka nurtujących pytań. Fani byli ciekawi m.in. o rzeczy związane z nagrywaniem piosenki i teledysku, ale interesowały ich również najmniejsze szczegóły z życia, a nawet i ze stylizacji Sylwii. Grzeszak zaspokoiła ich ciekawość, a nawet zdradziła, skąd wziął się pierścionek na jej palcu!

Reklama

Zobacz także: Liber zaskoczył nowym wpisem o Sylwii Grzeszczak. Na jej komentarz nie trzeba było długo czekać

Zobacz także