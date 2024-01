Przez lata Sylwia Grzeszczak oraz Liber tworzyli zgrany duet zarówno na scenie, jak i w życiu prywatnym. Nic dziwnego, że fani byli w szoku, gdy dowiedzieli się o rozstaniu gwiazd. Wokalistka przekazała smutne wieści we wrześniu 2023 roku. Na szczęście w przypadku tej dwójki nie było mowy o publicznym praniu brudów, rzucaniu oskarżeń czy zdradzaniu sekretów w wywiadach. Jak wiemy, w show-biznesie rozstania z klasą to rzadkość. Sylwia Grzeszczak z przytupem weszła w 2024 rok i podzieliła się singlem ze słuchaczami. Gwiazda zasugerowała, że fani będą mogli posłuchać o jej osobistych przeżyciach. Śpiewa o zakończonej miłości?

Tym rozstaniem fani żyli przez długi czas. To jednak nie stanęło na przeszkodzie, by Sylwia Grzeszczak i Liber znów połączyli siły. Wokalistka w grudniu ubiegłego roku zapowiedziała nowy singiel. Słuchacze już niedługo będą mogli sprawdzić „Motyle”. 5 stycznia o godzinie 20:00 utwór pojawi się premierowo na antenie RMF FM. Co o piosence mówi artystka?

Motyle to nie tylko piosenka – to emocjonalna podróż, która zabrać was może w najgłębsze zakamarki uczuć. Ten utwór, pełen metaforycznych obrazów motyli symbolizujących nadzieję i odrodzenie oraz igieł odzwierciedlających ból i smutek. To prawdziwy uczuciowy rollercoaster

– powiedziała Sylwia Grzeszczak.