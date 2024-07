Stifler z "Warsaw Shore" od początku swojej kariery uwielbia szokować i zwracać na siebie uwagę. Na premierę "Pokusy", w której miał okazję wystąpić, wybrał się w płaszczu narzuconym na gołą klatę i w masce na twarzy. Po co ten tajemniczy element?

Reklama

Około trzech tygodni temu robiłem operację nosa.

Jednak nowy nos nie jest jedyną zmianą, jaka zajdzie na jego twarzy.

Stifler poddał się operacji nosa. Przed nim następne korekty

Stifler z "Warsaw Shore" zaplanował sobie konkretną metamorfozę. Niedawno przeszedł operację nosa i póki co efekty ukrywa pod maską, w której przyszedł m. in. na premierę filmu "Pokusa". Jakie pokaże swoją przemianę?

Dopiero jak już będzie wszystko gotowe, bo ja robię też więcej operacji - powiedział w rozmowie z Party.pl.

Na pytanie, dlaczego zdecydował się na operacje plastyczne odpowiedział:

Bo ja będę idealny, czaisz? I mi brakuje jeszcze paru rzeczy. Nos to jest taka rzecz, która najbardziej ci zmienia twarz (...) Jak masz brzydki nos, to rujnuje ci całą twarz

Zapytaliśmy Stiflera o to, jakie jeszcze operacje plastyczne planuje w najbliższym czasie, a jest ich naprawdę sporo. Zobaczcie, co nam wymienił, a to i tak nie wszystko.

Zobacz także

Reklama

Zobacz także: "40 kontra 20": Kinga Zapadka zrobiła usta, biust i nos. Pokazała, jak wyglądała przed operacjami ZDJĘCIA