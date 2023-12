Ewelina Kubiak znana jako Ewel0na z "Warsaw Shore" powraca do telewizji w nowym programie. Wraz z mnóstwem innych influencerek wystąpiła w show "Królowe przetrwania". Pierwszy odcinek widzowie zobaczą już pod koniec grudnia na TVN7 i Player.pl. Zobaczcie, jak zmieniła się EwelOna po dekadzie od debiutu w MTV.

Odmieniona Ewel0na w "Królowych przetrwania"

Ewelina Kubiak zadebiutowała w polskiej odsłonie kontrowersyjnego show "Warsaw Shore". Od tamtego czasu przeszła szereg metamorfoz. Uczestniczka reality show pokochała nie tylko zabiegi medycyny estetycznej ale także operacje plastyczne, co w pewnym momencie było bardzo niebezpieczne dla jej życia. Coraz to nowy wizerunek Ewel0ny przez lata budził kontrowersje a influencerka musiała zmagać się z obrzymim hejtem, jednak to nie powstrzymało ją w dążeniu do spełnienia swoich marzeń związanych z własnym wyglądem.

Na konferencji prasowej "Królowych przetrwania" zaskoczyła wszystkich swoim wyrazistym wizerunkiem. EwelOna zwracała uwagę ognisto czerwonymi włosami niemalże do pasa. Tym razem jednak postawiła na elegancji look, który nie pokazywał za wiele. Na ściance pozowała w plisowanym kombinezonie z szerokimi nogawkami.

Jesteście ciekawi, jak gwiazda "Warsaw Shore" poradziła sobie z nowymi wyzwaniami w "Królowych przetrwania"? W programie wystąpi również Natalia Janoszek, dla której to konferencja programu była pierwszym medialnym wyjściem po skandalu, który wywołał film Krzysztofa Stanowskiego, który obnażył jej kłamstwa związane z karierą.