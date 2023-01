Kinga Zapadka z "40 kontra 20" wróciła do tematu operacji plastycznych. Chociaż widzowie zarzucali jej sporo poprawek przyznała się jedynie do powiększenia piersi i nieznacznego wypełnienia ust. Temat operacji piersi bardzo interesuje internautki. Kinga Zapadka wyznała, że mocno cierpiała tuż po jej zrobieniu: Wyłam i prosiłam ex żeby dzwonił do lekarza Czy dziś żałuje, że zdecydowała się na operację? A może planuje kolejną? Zobaczcie, co napisała w sieci. "40 kontra 20": Kinga Zapadka o operacji piersi Widzowie z niecierpliwością czekają na premierę 2. sezonu "40 kontra 20". Po emisji pierwszego sezonu szczególnie głośno było o Kindze Zapadce i Robercie Kochanku. Ci jednak rozstali się zaledwie po pół roku bycia razem. Dziś nie utrzymują ze sobą kontaktów, chociaż czasami Robert i Kinga z "40 kontra 20" poruszają swój temat z powodu pytań fanów. Ostatnio Kinga Zapadka z "40 kontra 20" pokazała nową miłość, chcąc nieco sprowokować komentujących. Tym razem zainteresowała fanów tematem operacji plastycznych. Kinga Zapadka kilka lat temu zdecydowała się na powiększenie piersi. Przy okazji Q&A podzieliła się swoimi doświadczeniami. Kinga Zapadka z "40 kontra 20" na pytanie o samopoczucie po operacji, przyznała. że nie wspomina tego czasu zbyt dobrze. Bardzo cierpiała: Jak kupa śmieci. Ja wyłam i prosiłam ex żeby dzwonił do lekarza, że zapłacę mu ile będzie chciał, tylko niech mi to wyciągnie. Ból niesamowity, jakby słoń ci na klatce usiadł, pierwszy tydzień najgorszy. Każda kobieta przezywa to inaczej, moje koleżanki nie miały aż takiego bólu. Niektóre na drugi dzień idą do roboty i essa. Więc nie zrażajcie się - napisała na Instagramie. Zobacz także: "40 kontra 20": Robert Kochanek...