Marta ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" popłakała się na finale programu. Wszystko przez ataki, które musiała odpierać ze strony Maćka. Uczestnik nie miał litości dla programowej żony i oskarżył ją nawet o... "dobieranie się" do siebie! "Ale on kłamie!" - podnosiła głos Marta, nie wierząc w to, co słyszy i tłumacząc, że jedynie zapytała, czy może się do niego przytulić. W wywiadzie z Party.pl Marta ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" komentuje zarzuty Macieja o to, że próbowała zainicjować zbliżenie fizyczne.

Nie jestem na tyle zdesperowana, żeby rzucać się na pierwszego lepszego faceta w moim zasięgu, a już tym bardziej takiego, który ma tyle przykrych rzeczy do powiedzenia na mój temat.

Co jeszcze na ten temat powiedziała?

"Ślub od pierwszego wejrzenia 8": Marta komentuje zarzuty o "dobieranie się" do Macieja. TYLKO U NAS

Maciej zmiażdżył Martę w finale "Ślubu od pierwszego wejrzenia". Nie tylko kolejny raz podkreślił, że nie jest w jego typie, ale również zarzucił jej niechlujność, a także paradowanie nago po mieszkaniu. Z kolei afera związana "z kulkami z papieru toaletowego" została hitem sieci. Marta nie ukrywa, że czuła się upokorzona, jednak kiedy Maciej zasugerował, że dążyła do zbliżenia fizycznego wbrew jego zgodzie nie wytrzymała. W rozmowie z Party.pl Marta ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" skomentowała zarzuty Macieja o inicjowanie kontaktu fizycznego. Podkreśliła, że jedynie zapytała programowego męża czy może się przytulić i nie ukrywa, że jest zszokowana, tym co przedstawił w finale:

On może to odebrał jakoś dwuznacznie. Nie mam pojęcia, co go skłoniło do takiego stwierdzenia, że ja chciałabym z nim pogłębić jakąś relację fizycznie, gdzie ja od początku miałam świadomość, że to człowiek, który mnie ocenia negatywnie, to jest człowiek, który mnie nie lubi, któremu się nie podobam. Raczej mogę powiedzieć, że nie jestem na tyle zdesperowana, żeby rzucać się na pierwszego lepszego faceta w moim zasięgu, a już tym bardziej takiego, który ma tyle przykrych rzeczy do powiedzenia na mój temat.

Marta ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" gorzko przyznała, że nie doświadczyła od Macieja szacunku. Co jeszcze zdradziła w nowym wywiadzie z Party.pl?

