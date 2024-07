Choć od występu Ani Wróbel w 2. edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia" niedługo minie już 6 lat, to jednak fani w dalszym ciągu lubią śledzić losy sympatycznej uczestniczki za pośrednictwem mediów społecznościowych. Bohaterka eksperymentu stacji TVN chętnie chwali się swoim życiem w sieci - co zatem zmieniło się u niej od występu w programie? Zobaczcie sami!

"Ślub od pierwszego wejrzenia 2": Co słychać u Ani Wróbel?

Ania Wróbel w programie "Ślub od pierwszego wejrzenia" została dopasowana do Grzegorza Zygadło. Początkowo wydawało się, że ta dwójka ma szanse stworzyć zgodny i trwały związek, jednak ostatecznie para w finale eksperymentu podjęła decyzję o rozwodzie. Widocznie jednak tak miały potoczyć się losy Ani Wróbel w tym programie, bowiem miłość czekała na nią poza kamerami. Dziś uczestniczka 2. edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia" jest zakochana i chętnie dzieli się zdjęciami z partnerem. Widać, że jest naprawdę szczęśliwa! Zobaczcie jej najnowsze zdjęcia, które Ania Wróbel prezentuje na Instagramie.

Ania na swoim Instagramie chętnie dzieli się również relacjami z różnych podróży. Widać, że odkrywanie i zwiedzanie nowych miejsc jest jej wielką pasją.

Jednak to, co Ania kocha najbardziej, to... tworzenie artystycznych tortów! Uczestniczka 2. edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia" robi prawdziwe, cukiernicze arcydzieła. Fani są pod ogromnym wrażeniem talentu Ani Wróbel, która może pochwalić się wieloma sukcesami w tej dziedzinie. Jednym z nich jest stworzenie hiperrealistycznych tortów, przypominających kaktusy i konewki do reklamy światowego giganta z branży mediów społecznościowych.

My również jesteśmy pod ogromnym wrażeniem talentu Ani.

A Wy, pamiętacie odcinki "Ślubu od pierwszego wejrzenia" z udziałem Ani Wróbel? Na zdjęciu poniżej przypominamy, jak uczestniczka prezentowała się sześć lat temu, w dniu swojego ślubu z Grzegorzem. Ania wówczas postawiła na bardzo oryginalną suknię ślubną, spiętą fryzurę i wianek na głowie.

Ani życzymy wszystkiego dobrego i dalszych sukcesów!