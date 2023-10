Agnieszka i Wojtek poznali się w 4. edycji programu "Ślub od pierwszego wejrzenia" i od tamtej pory są nierozłączni, a w 2022 roku na świat przyszła ich córeczka, Antosia. Para nie kryje też swoich planów dotyczących drugiego ślubu, który odbędzie się już lada moment. Niedawno przyszła panna młoda bawiła się na swoim wieczorze panieńskim, a teraz pochwaliła się suknią ślubną!

Agnieszka Łyczakowska i Wojtek Janik ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" są jedną z nielicznych par, których uczucia przetrwały po zakończeniu show. Mało tego, para doczekała się już córeczki - Antoniny, a teraz przygotowuje się do drugiego ślubu, tym razem kościelnego. Niedawno Agnieszka ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" relacjonowała swój wieczór panieński, a teraz pokazała kolejny ważny element ceremonii, czyli suknię ślubną!

Zobacz także: "Ślub od pierwszego wejrzenia": Anita pokazała nowe pokoje dzieci! Ale uroczo

Na zdjęciu opublikowanym przez Agnieszkę Łyczakowską można dostrzec białą, ślubną kreację - suknia widoczna na manekinie zdecydowanie przykuwa wzrok. Czy jest to dokładnie ten model wybrany przez Agnieszkę Łyczakowską? Choć uczestniczka "Ślubu od pierwszego wejrzenia" nie pisze tego wprost, można się domyślać, że w tym lub podobnym modelu już wkrótce stanie na ślubnym kobiercu.

Agnieszka Łyczakowska nie ukrywa, że drugi ślub z ukochanym będzie dla niej wyjątkowym dniem. Małżonkowie już jakiś czas temu wyjawili, że chcieliby, aby to ich córeczka przyniosła im do ołtarza obrączki, a lista ślubnych gości ma być bardzo długa.

- Dzisiaj byliśmy u naszego Ojca, który będzie udzielał Nam ślubu i spisywaliśmy protokół ślubny. Rozmowa z nim sprawdziła, że doszło do nas ile tak na prawdę zostało dni do tego ważnego dnia. A w tym miejscu co jest na zdjęciu staniemy już niebawem… ????????????????‍♂️ - pisała jakiś czas temu Agnieszka Łyczakowska na Instagramie.