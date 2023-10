Róż i już - wszystko wskazuje na to, że takie motto przyświecało Anicie z trzeciej edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia" podczas urządzania salonu. Co ciekawe jednak, na kobiece i urocze odcienie zdecydował się... Adrian! Bohaterka show zdradziła kulisy remontu i pokazała serce nowego domu - oryginalny salon!

"Ślub od pierwszego wejrzenia": Anita chwali się salonem

W ostatnim czasie w życiu uwielbianej pary, którą poznaliśmy w hitowym eksperymencie TVN-u naprawdę sporo się działo. Zakochani postawili na wspólne podróże i zwiedzanie świata. Jednocześnie jednak w Polsce również mieli co robić. W końcu jakiś czas temu Anita ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia 3" poinformowała fanów o znaczących zmianach. Wówczas okazało się, że małżeństwo musi się wyprowadzić z dotychczasowego miejsca zamieszkania. Bohaterka show nie ukrywała, że to dla niej ciężki moment. Ostatecznie jednak przyznała, że nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło i niedługo potem Anita ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia 3" pokazała kadry z nowego domu. Jednak był to tylko fragment salonu. Teraz pokazała znacznie więcej!

Ostatnio Anita ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia 3" pokazała nowe pokoje dzieci. Wówczas okazało się, że tancerka postawiła na bardzo jasne przestrzenie, w których króluje beż i błękit. Teraz z kolei pokazała przestronny salon, w którym także rządzi... brudny róż! Nie da się ukryć, że główną rolę tutaj odgrywa welurowa, stylowa kanapa. Jasne ściany natomiast pięknie kontrastują z drewnianymi schodami i ciemnym parkietem. Zakochani nie zapomnieli także o gustownych dodatkach - jasnych zasłonach, zieleni, obrazie utrzymanym w pudrowych barwach i modnej lampie z dodatkiem złota.

Przy okazji bohaterka "Ślubu od pierwszego wejrzenia" opublikowała także obszerny wpis:

- Dom tworzy rodzina. Najpiękniejsze nawet wnętrza, jeżeli nie zostaną wypełnione miłością i radością będą tylko zimnymi murami. Często wchodząc gdzieś czuć od razu energię. Tu u nas jest tak ciepło, i chociaż przestrzeń jest bardzo duża, to jest przytulnie i rodzinnie.

Każdy ma ulubiony kącik, ale przy tym są miejsca ulubione do wspólnych spotkań. ????????‍????‍????‍???? Należy do nich wielka sofa w salonie, z którą wiąże się zabawna historia. ???? - wyznała.

Ponadto przytoczyła także historię różowej, charakterystycznej kanapy:

- Jechałam do salonu po wybór odcienia błękitu na narożnika. Dobrane były już dodatki- tapety, zasłony, cały moodboard.???? Wysyłam mężowi filmiki i zdjęcia, skupiając się na palecie niebieskiego, ale gdzieś w tyle mignął ten nieoczywisty kolor różu. Adrian stwierdził, że tylko ten i żaden inny. ???? W końcu prawdziwy mężczyzna różu się nie boi! ???? - wyznała.

Różowe wnętrze bardzo spodobało się fanom:

- Przepiękne połączenie kolorów ❤️ - No piękny dom i kolory cudny ???? - Ten kolor narożnik totalny sztos ???? Piękne zdjęcia.

A Wam jak się podoba tak odważna sofa?

