Agnieszka Łyczkowska i Wojtek Janik z 4. edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia" już niebawem wezmą drugi ślub. Ceremonia kościelna odbędzie się już naprawdę niedługo, a przyszła panna młoda przygotowuje się do niej pełną parą. Teraz Agnieszka ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" pokazała, jakie elementy dekoracyjne ozdobią między innymi stoły podczas przyjęcia weselnego.

Agnieszka ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" o szczegółach ślubu

Agnieszka Łyczakowska i Wojtek Janik poznali się w 4. odsłonie hitowego ślubnego show TVN, a teraz planują drugi, tym razem kościelny ślub. Przyszła panna młoda wybrała już suknię ślubną. Dopiero co Agnieszka Łyczakowska zaskoczyła sporą metamorfozą niedługo przed ślubem, a teraz była uczestniczka "Ślubu od pierwszego wejrzenia" pokazała kolejne dodatki, które uświetnią przyjęcie weselne!

Agnieszka ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" opublikowała na Instagramie nagranie, na którym widać dekoracje, które znajdą się na stołach na weselnym przyjęciu - między innymi kartki z menu, wizytówki z imionami i nazwiskami gości, a także ozdobne kartki z cyframi. Całość jest utrzymana w minimalistycznej stylistyce i ciemnych kolorach ze złotymi akcentami.

- Przyszły! Dziękujemy - napisała na Instagramie Agnieszka Łyczakowska.

Instagram @agnieszkalyczakowska

Co jeszcze wiadomo o zbliżającym się wielkimi krokami ślubie kościelnym Agnieszki i Wojtka ze ślubnego show? Dopiero co przyszła panna młoda odebrała z salonu swoją wymarzoną suknię ślubną! Jak wspomniała była uczestniczka "Ślubu od pierwszego wejrzenia", kreacja musiała być poddana przeróbkom, tak, by idealnie na nią pasowała.

- Jestem bardzo, bardzo zadowolona, schudłam sporo, zeszło mi 8 centymetrów w obwodzie, więc sukienka jest cała do przerobienia - mówiła jakiś czas temu Agnieszka Łyczakowska.

Instagram @agnieszkalyczakowska

Co jeszcze wiadomo na temat nadchodzącej ceremonii? Jej miejsce z pewnością będzie szczególne - już jakiś czas temu Agnieszka i Wojtek ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" zdecydowali, że ślub kościelny wezmą w wyjątkowym dla nich miejscu w polskich górach.

- A w tym miejscu co jest na zdjęciu staniemy już niebawem… ????????????????‍♂️ - napisała jakiś czas temu Agnieszka Łyczakowska obok górskiej fotografii.

Jak myślicie, czy już niebawem Agnieszka Łyczakowska dostarczy fanom obszerną relację z całej ślubnej ceremonii i weselnej zabawy? My nie możemy się już doczekać!

