Anita i Adrian ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" niedawno przeprowadzili się do domu, dla uczestniczki ślubnego show, to pierwszy raz, kiedy zamieszka w domu a nie w mieszkaniu:

Od małego była to kamienica, blok, później pokój w mieszkaniu studenckim - wyznała na Instagramie.

Teraz wraz z mężem, dwójką dzieci i pieskiem mają do dyspozycji cały dom wraz z ogrodem. Pokazali właśnie efekty po remoncie.

Te zdjęcia dzieli niespełna miesiąc - zastrzegła.

Można pozazdrościć!

"Ślub od pierwszego wejrzenia 3": Nowy dom Anity i Adriana po remoncie

Anita i Adrian ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" wprowadzili się do nowego domu, a remont musieli przeprowadzić bardzo szybko. Teraz dzielą się zdjęciami przed i po metamorfozie i aż trudno uwierzyć, że to to samo miejsce:

Te zdjęcia dzieli niespełna miesiąc. Choć są remonty które trwają miesiącami i latami, u nas musiało się to wydarzyć bardzo szybko, bo nie mieliśmy alternatywy. Jeżeli jest powiedzenie, że prawdziwych przyjaciół poznaje się w biedzie, to dostałabym też: w trakcie remontu, bo każde ręce były potrzebne i nawet niewielka pomoc była na wagę złota!

Niedawno Anita ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" pokazała pokoje dzieci po remoncie. Metamorfozie uległo również "serce domu" czyli ogromny salon. Anita przyznała, że to pierwszy raz, kiedy zamieniła mieszkanie na dom. podkreśliła, że jest świadoma ogromu obowiązków, który się z tym wiąże ale nie ukrywa swojego podekscytowania:

Nigdy nie miałam okazji mieszkać w domu. Od małego była to kamienica, blok, później pokój w mieszkaniu studenckim. Oczywiście to ogrom dodatkowych obowiązków, ale też przestrzeń i ogród o którym zawsze marzyłam. Większość rzeczy projektowaliśmy intuicyjnie, ale dowiedziałam się też nowych rzeczy które mnie zadziwiły np. o dekoracji okien i doborze zasłon i tekstyliów (...), które były dopełnieniem całości.

Przydomowy ogród Anity i Adriana ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" będzie idealnym miejscem do zabaw dla Jerzyka i Bianki, a także miejscem odpoczynku dla dorosłych, gdy nie będzie czasu wyjechać gdzieś na weekend.

Dzieci większość czasu spędzają na powietrzu, piesek biega po trawie kiedy chce, a nam chce się już wyjeżdżać w każdy weekend bo mamy wystarczająco dużo zieleni i oddechu. Często odwiedzają nas goście.

Anita ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" dodała:

Dostaliśmy nowej energii i teraz możemy już puścić w niepamięć wszystkie obawy i niepewność. Pierwszy raz - ja mieszczuch poczułam, że mogłabym mieszkać poza miastem.

