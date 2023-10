Łukasz ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" zrezygnował z aktywności w mediach społecznościowych. Nie skorzystał ze sławy, którą dał mu program. Zdjęcia w sieci publikuje bardzo rzadko. Właśnie pokazał nowe zdjęcie z synem, a fani zwrócili uwagę na jego metamorfozę. Nie wszystkim jednak przypadła do gustu. Zobaczcie nowe zdjęcie Łukasza.

"Ślub od pierwszego wejrzenia 4": Łukasz przeszedł metamorfozę

Łukasz Kuchta i Oliwia Ciesiółka byli najmłodszymi uczestnikami "Ślubu od pierwszego wejrzenia". Poznali się w 4. edycji i bardzo szybko zdecydowali o założeniu rodziny. Ich synek Franek urodził się kilka dni po emisji finału programu ze swoimi rodzicami. Para rozeszła się jednak zaledwie pół roku po narodzinach dziecka. Od czasu rozstania pomiędzy byłymi małżonkami nie brakowało kontrowersji i sporów w kwestii opieki nad dzieckiem. Na szczęście udało im się dojść do porozumienia. Synek Łukasza i Oliwii ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" to już duży chłopak. W Dzień Matki będzie obchodził już swoje 3. urodziny. Dumny tata właśnie podzielił się nowym zdjęciem z Franiem:

Nic więcej do szczęścia nam nie potrzeba oprócz błękitnego nieba no i niebieskiej waty cukrowej ???? - napisał na Instagramie.

Internauci zwrócili uwagę nie tylko na chłopca ale również na samego Łukasza ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia".

Łukasz ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" przeszedł metamorfozę. Zamiast delikatnego i idealnie wystrzyżonego zarostu, do jakiego przyzwyczaiły się już jego fanki, okazało się, że uczestnik ma brodę, i to już całkiem sporą. Ta przemiana jednak nie spodobała się internautkom:

- Łukasz zgol brodę albo przynajmniej skróć, plis????

- Wiem, mam już umówionego barbera ???? - odpowiedział Łukasz.

Wygląda na to, że to tylko chwilowa zmiana wizerunku. Na szczęście internauci poświęcili uwagę nie tylko wyglądowi Łukasza i uwagom, co do tego, ale również jego relacji z synkiem:

- Śliczny synuś ❤️ Szczęście wymalowane na twarzy

- ????????Super chłopaki

- Super tata jak i synek❤️❤️❤️

- Słodziak ♥️????

Maluch już w tym miesiącu będzie świętował 3. urodziny. Ale ten czas leci.

