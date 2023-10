Fani programu "Ślub od pierwszego wejrzenia" porównują Kasię do Igi z poprzedniej edycji. Jak komentuje to sama Iga? Sprawdźcie, co powiedziała!

Iga z piątej edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia" w rozmowie z mediami skomentowała zachowanie Kasi z szóstej edycji programu! Jak odniosła się do wpisów internautów, którzy porównują do niej Kasię, na którą wylała się fala hejtu? Sprawdźcie, co powiedziała Iga, jedna z najbardziej kontrowersyjnych uczestniczek ze wszystkich edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia"! Iga ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" wspiera Kasię Iga wzięła udział w piątej edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia" , a eksperci połączyli ją w parę w Karolem. Niestety, chociaż początkowo wydawało się, że ich relacja ma szansę przetrwać, to w ich związku szybko pojawiły się pierwsze nieporozumienia. Niestety, w finale programu okazało się, że Karol chce zakończyć małżeństwo z Igą, a na dodatek zarzucił telewizyjnej żonie, że nim manipulowała i nagrywała potajemnie ich rozmowy. Na Igę wylała się fala hejtu. Zniesmaczeni fani "Ślubu od pierwszego wejrzenia" ostro krytykowali Igę za jej zachowanie wobec Karola. Niestety, dziś internauci również ostro oceniają Kasię z szóstej edycji programu TVN. Zobacz także: "Ślub od pierwszego wejrzenia": Iga zdradziła nam, czy ma żal do ekspertów! "Usłyszałam dużo przykrych słów" Kasia występuje w szóstej edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia" i tworzy małżeństwo z Pawłem. Niestety, Kasia wyraźnie dystansuje się od swojego męża. I chociaż początkowo mówiła mu, że nie chce zbyt szybko jakichkolwiek bliskości, to ostatnio krytycznie oceniła Pawła mówiąc, że nie próbuje się do niej zbliżyć. Zachowanie Kasi nie podoba się fanom programu" którzy piszą wprost, że współczują Pawłowi. Pojawiły się...